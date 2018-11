Εκατοντάδες μετανάστες, που προέρχονται από την Κεντρική Αμερική, επιχείρησαν σήμερα να διασχίσουν τα αμερικανικά σύνορα στην Τιχουάνα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τουλάχιστον 500 εξ αυτών, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά, που συμμετείχαν σε μια ειρηνική διαδήλωση κοντά στα σύνορα, κατευθύνθηκαν προς τον μεταλλικό φράκτη και άρχισαν να σκαρφαλώνουν επιχειρώντας να εισέλθουν στις ΗΠΑ.

Πολλές εκατοντάδες μετανάστες κατάφεραν να περάσουν από μια πρώτη περίφραξη προτού δεχθούν δακρυγόνα, μετέδωσε επίσης μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, την ώρα που ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού πετούσαν πάνω από την περιοχή σε χαμηλό ύψος.

Ορισμένοι εξ αυτών προτίμησαν να γυρίσουν πίσω, ενώ άλλοι συνέχιζαν την πορεία τους προς το αμερικανικό έδαφος.

