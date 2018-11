Καθώς γυναίκες σε όλο τον κόσμο συμμετείχαν σε διαδηλώσεις εναντίον της βίας εξαιτίας του φύλου την Κυριακή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε μια δραματική δημόσια χειρονομία για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στο κίνημα που αξιώνει να τερματιστεί η μάστιγα της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι ζωγράφισε μια κόκκινη γραμμή κάτω από το μάτι του με κραγιόν, καθώς συμμετείχε στις εργασίες της έκτακτης συνόδου για το Brexit στις Βρυξέλλες, όπως και διάσημοι ποδοσφαιριστές που έκαναν το ίδιο για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην εκστρατεία κατά της βίας των γυναικών στην Ιταλία.

«Δεν είναι φυσιολογικό το γεγονός ότι είναι συνηθισμένο», τόνισε ο πολιτικός κατά τη διάρκεια της συνόδου, αναφερόμενος στην ενδοοικογενειακή βία.

«Η βία κατά των γυναικών είναι απαράδεκτη. Το έμαθα αυτό από τη μητέρα μου και το μαθαίνω στα παιδιά μου», ανέφερε αργότερα ο Ταγιάνι μέσω Twitter.

Violence against women is unacceptable. I learned this from my mother and I'm teaching it to my children. #nonenormalechesianormale #OrangetheWorld #OrangeUrWorld #EndVAW pic.twitter.com/7PfKwMNI6b