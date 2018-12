Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους, επί του οποίου σήμανε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και ο οποίος κατατρόπωσε τον ιρακινό στρατό του Σαντάμ Χουσέιν, όμως έχασε την ευκαιρία να κερδίσει μια δεύτερη προεδρική θητεία καθώς παραβίασε την υπόσχεσή του ότι δεν θα επιβάλει νέους φόρους, πέθανε χθες Παρασκευή σε ηλικία 94 ετών, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας.

Ο Μπους, ο οποίος ήταν ο 41ος πρόεδρος των ΗΠΑ, έζησε περισσότερο απ' όλους τους προκατόχους του. Ο θάνατός του στις 10:10 (ώρα κεντρικών ΗΠΑ) ανακοινώθηκε με δήλωση που εκδόθηκε από τον εκπρόσωπό του Τζιμ ΜακΓκραθ.

Εξάλλου σε μήνυμά του στο Twitter, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ΜακΓκραθ, ο Τζορζ Ουόκερ Μπους, γιος του εκλιπόντος και επίσης πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφέρει: «Ο Τζεμπ, ο Νιλ, ο Μάρβιν, η Ντόρο και εγώ με θλίψη ανακοινώνουμε πως, έπειτα από 94 αξιοσημείωτα χρόνια, ο μπαμπάς μας πέθανε. Ο Τζορτζ Χ. Ου. Μπους ήταν ένας άνθρωπος προικισμένος με ευγένεια χαρακτήρα και ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε να επιθυμήσει ένας γιος ή μια κόρη».

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7