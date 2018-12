Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σαουδάραβας Πρίγκιπας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια επίσημη συζήτηση στη σύνοδο κορυφής.

Μετά την φωτογραφία που τράβηξαν, χαιρετήθηκαν θερμά, σφίγγοντας δυνατά τα χέρια τους, ενώ κουβέντιαζαν και γελούσαν διαρκώς, καθώς έμπαιναν στην αίθουσα της ολομέλειας για την εναρκτήρια συνεδρίαση.

Οι δυο τους κάθισαν δίπλα-δίπλα και συνέχισαν να συνομιλούν και να γελούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τον Ρώσο πρόεδρο να βρίσκεται στα αριστερά του Σαουδάραβα πρίγκιπα. Στα δεξιά του καθόταν η Τερέζα Μέι.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (MBS) high-fived Russian President Putin. MBS ordered the death and dismemberment of Washington Post journalist Jamal Khashoggi, according to a CIA report. Putin is believed to be responsible for the deaths of roughly 20 Russian journalists. pic.twitter.com/7uyZVAMris