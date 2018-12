Περισσότερες από 100 συλλήψεις έγιναν σήμερα στο Παρίσι στην διάρκεια διαδηλώσεων των λεγόμενων “κίτρινων γιλέκων” κατά της αύξησης των τιμών στα καύσιμα, σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουργό Εντουάρντ Φιλίπ.

“Έχουμε κάνει περισσότερες από 107 συλλήψεις,” δήλωσε ο Φιλίπ στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό (BFMTV).

Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τους διαδηλωτές να διαδηλώνουν ειρηνικά.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για την οργάνωση μιας τρίτης διαδήλωσης κατά της αύξησης του οικονομικού κόστους ζωής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους πως οργανώσεις της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς σχεδιάζουν να διεισδύσουν στην κινητοποίηση των «κίτρινων γιλέκων» κατά των αυξήσεων στη φορολογία των καυσίμων και του υψηλού κόστους ζωής.

Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν στο ύψος των Ηλυσίων Πεδίων. Γύρω στις 9 π.μ. (τοπική ώρα), διαδηλωτές επιχείρησαν να παραβιάσουν ένα σημείο ελέγχου στην πλατεία Ετουάλ προκαλώντας την απάντηση των δυνάμεων της τάξης, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Αφού διαλύθηκαν στην πλατεία της Αψίδας του Θριάμβου, οι διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες και μάσκες, κατέφυγαν στις γύρω λεωφόρους, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε μια απ' αυτές, στη λεωφόρο Μακ-Μαόν, κάδοι σκουπιδιών ανατράπηκαν και πυρπολήθηκαν στη μέση του οδοστρώματος.

Tear gas floats in the air near the Arc de Triomphe as protesters rally against higher diesel taxes, demonstrate in Paris#YellowVests #Paris pic.twitter.com/KKOCMaepO4