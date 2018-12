Τέσσερις ημέρες μετά την άφιξη του InSight της NASA, του πρώτου γεωτρύπανου που προσγειώθηκε στον πλανήτη Άρη, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες «καθαρές» φωτογραφίες του από τον κόκκινο πλανήτη.

Οι πρώτες εικόνες που μεταδόθηκαν από το διαστημικό επιστημονικό σκάφος, έδειχναν την επιφάνεια του Άρη μέσα από έναν σκονισμένο φακό, καθώς δεν είχε προλάβει να εγκλιματιστεί στο αφιλόξενο περιβάλλον του κόκκινου πλανήτη.

Slowly releasing all my pent-up tension, starting with loosening my grapple, as these before-and-after pics show. Until I'm ready to stretch my arm out, my camera angles will be the same. Stay tuned though: every picture I take, I’ll send to #Earth here: https://t.co/tjr8tfaCg5 pic.twitter.com/OAOTeA6uwq