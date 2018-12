Εμπόλεμη ζώνη θυμίζει το κέντρο του Παρισιού μετά και τις σημερινές διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων οι οποίες παρεκτράπηκαν σε βιαιοπραγίες. Η διεύθυνση της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι έγιναν 205 συλλήψεις μετά τα βίαια επεισόδια στο Παρίσι. Μέχρι στιγμής, σήμερα έχουν τραυματιστεί 65 άτομα. Μεταξύ των τραυματιών είναι και 11 αστυνομικοί.

Αρκετές κοσμοπολίτικες συνοικίες του Παρισιού έγιναν σήμερα το θέατρο σκηνών αντάρτικου πόλης στο περιθώριο της κινητοποίησης των "κίτρινων γιλέκων", που διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

"Οι ταραχές και η βία που βλέπουμε σήμερα στο Παρίσι είναι απαράδεκτες και οι διαδηλωτές πρέπει να αντιταχθούν στις εξτρεμιστικές ομάδες που επωφελούνται από την κατάσταση υπονομεύοντας τις εύλογες καταγγελίες των "κίτρινων γιλέκων", δήλωσε η υπουργός Υγείας Ανιές Μπιζίν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η τρίτη ημέρα εθνικής κινητοποίησης των "κίτρινων γιλέκων" είχε 75.000 διαδηλωτές σήμερα στη Γαλλία στις 15.00 τοπική ώρα.

Η πρώτη ημέρα εθνικής δράσης που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου είχε 282.000 διαδηλωτές και η δεύτερη 106.000, από τους οποίους οι 8.000 ήταν στο Παρίσι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Tear gas floats in the air near the Arc de Triomphe as protesters rally against higher diesel taxes, demonstrate in Paris#YellowVests #Paris pic.twitter.com/KKOCMaepO4