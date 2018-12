Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έφτασε στη Σεούλ, για επίσημη επίσκεψη στην Μητρόπολη Κορέας, η οποία αποτελεί μία από τις νέες ιδρυθείσες Μητροπόλεις του Οικουμενικού Θρόνου στην Άπω Ανατολή.

Τον Πατριάρχη υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος, αξιωματούχοι καθώς και όμιλος Κορεατών ορθοδόξων.

Ο Πατριάρχης θα προεξάρχει του εορτασμού του Αγίου Νικολάου, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Σεούλ, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυσή του.

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Οικολογικού Συμποσίου, με θέμα: «Ecology, Theology and Human Dignity in the Orthodox Christian Tradition».

Την Πατριαρχική Συνοδεία αποτελούν: ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, ο Μέγας Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων, ο Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου Ιωάννης Χρυσαυγής εξ ΗΠΑ, Καθηγητής Πανεπιστημίου, και ο εκ των Γραμματέων στα Πατριαρχεία Κωνσταντίνος Ταλιαδούρος.