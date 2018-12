Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίσθηκαν κατά τη χθεσινή νύκτα κατά την εκδήλωση πανικού μεταξύ του πλήθους που παρακολουθούσε συναυλία σε ντισκοτέκ στην πόλη Κορινάλντο, κοντά στην Ανκόνα της Ιταλίας, όπως ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα.

«Ίσως εξαιτίας της ρίψης μίας ουσίας που προκαλεί κνησμό, οι νεαροί άρχισαν να απομακρύνονται απότομα, πέφτοντας ο ένας πάνω στον άλλον. Δυστυχώς, υπάρχουν έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες», αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe