Tη Δευτέρα το βράδυ, σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό, ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα προκειμένου να κάμψει την αντίσταση των «Κίτρινων Γιλέκων» που ανακοίνωσαν νέα μεγάλη κινητοποίηση το προσεχές Σάββατο.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα ανακοινώσει μέτρα για την αγοραστική δύναμη και τη φορολογική δικαιοσύνη, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Parisien επικαλούμενη πηγές που από το Ελιζέ.

Εντωμεταξύ μέσω Facebook τα «Κίτρινα Γιλέκα» καλούν εκ νέου τον κόσμο να λάβει μέρος σε μια ακόμη διαδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Δεκεμβρίου «ανανεώνοντας» τους φόβους για καινούρια επεισόδια.

Η έκκληση του Γάλλου πρωθυπουρογύ Ζεράρ Φιλίπ για εθνική ενότητα έπεσε στο κενό, με τα «κίτρινα γιλέκα» να επιμένουν στην παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν από την προεδρία διοργανώνοντας την «Πέμπτη Πράξη», δηλαδή την πέμπτη διαδήλωσή τους.

Ποιοτική διαφορά ανάμεσα στα βίαια επεισόδια μεταξύ των δύο κινητοποιήσεων, που έγιναν με διαφορά μιας εβδομάδας στη γαλλική πρωτεύσουσα, βλέπουν οι δημοτικές αρχές της πόλης.

Μπορεί συγκρινόμενες με τις συγκρούσεις που είχαν διεξαχθεί πέριξ της Αψίδας του Θριάμβου και στις πλούσιες συνοικίες την 1η Δεκεμβρίου και είχαν προκαλέσει παγκόσμια έκπληξη, οι χθεσινές να φαντάζουν ηπιότερες ωστόσο, η δημαρχία του Παρισιού εκτιμά παρά πως παρά τα μειωμένα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας χθες, οι υλικές ζημιές που προξενήθηκαν ήσαν περισσότερες από εκείνες προ οκτώ ημερών. Επίσης σημειώνουν ότι το οικονομικό κόστος μεγαλώνεις καθώς πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά εν μέσω γιορτινής περιόδου.

«Θα υπάρξουν περισσότερες ζημιές από τη χθεσινή ημέρα απ’ όσες υπήρξαν προ μίας εβδομάδας», δήλωσε σήμερα ο Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ, πρώτος αντιδήμαρχος της Αν Ινταλγκό και υπεύθυνος οικονομικών του Δήμου των Παρισίων.

Ο ίδιος συσχέτισε τις αυξημένες ζημιές με το «ακόμη πιο σημαντικό οικονομικό κόστος» που θα υποστεί η πρωτεύουσα από το γεγονός ότι «παρέμειναν κλειστές πολλές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ενός διαστήματος που παραδοσιακά οι αγορές είναι αυξημένες λόγω εορτών».

Νέα στοιχεία σχετικά με τις προσαγωγές και τις συλλήψεις

Σε 1.082 προσαγωγές προχώρησαν χθες οι δυνάμεις της τάξης στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της τέταρτης πράξης των μαζικών κινητοποιήσεων του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» που συνοδεύθηκε από νέο, αλλά μικρότερης κλίμακας από το προηγούμενο, κύμα βίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του Επάρχου της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο απολογισμός αυτός είναι σαφώς μεγαλύτερος από τις προσαγωγές που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τα επεισόδια της 1ης Δεκεμβρίου, οπότε συνελήφθησαν 412 άνθρωποι.

Στο σύνολο της γαλλικής επικράτειας πραγματοποιήθηκαν 1.723 προσαγωγές, από τις οποίες οι 1.220 κατέληξαν σε κράτηση των προσαχθέντων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, στις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» συμμετείχαν χθες 136.000 άνθρωποι, αριθμός σχεδόν ίδιος με εκείνον του προηγούμενου Σαββάτου.



VIDEO: Firefighters try to extinguish scooters and cars that were set on fire near the Champs Elysees in Paris, as the French capital was hit by violence in the latest "Yellow Vest" protests against President Emmanuel Macron pic.twitter.com/mrvv5nmARY