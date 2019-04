Πώς χώρισε η Τζένιφερ Άνιστον με τον Μπραντ Πιτ;

Κυριολεκτικά έξω από το σπίτι πέταξε η Jennifer Aniston τον Brad Pitt, όταν εκείνος της αποκάλυψε τον... θαυμασμό του για τη συμπρωταγωνίστριά του τότε, Angelina Jolie.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας "Mr and Mrs Smith" που έφερε τους δύο διάσημους ηθοποιούς κοντά, Arnon Milchan, έγραψε ένα βιβλίο, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, βγάζει στη φόρα τα "άπλυτα" του πρώην ζευγαριού, αποκαλύπτας ουσιαστικά το τέλος του γάμου τους.



Όπως περιγράφει ο ίδιος στο βιβλίο του, με τίτλο "Confidential: The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon", ο Brad Pitt αρχικά είχε συμφωνηθεί να συμπρωταγωνιστήσει με την εξίσου διάσημη ηθοποιό, Nicole Kidman.



Μόνο που υπήρχει παντελής έλλειψη χημείας μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να αναζητούν νέα ηθοποιό για το ρόλο της κας Smith.



Και η επίδραση της Jolie στον Pitt, άρα και η μεταξύ τους χημεία, ήταν σύμφωνα με τον ίδιο διάχυτη από την πρώτη στιγμή, αφού μέχρι και τηλέφωνο τον πήρε για να του εκφράσει τη χαρά του για τη συνεργασία.



Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Η Aniston υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το Μάρτιο του 2005, μετά από 5 χρόνια γάμου και αφού είχαν ήδη δημοσιευτεί φωτογραφίες του συζύγου της και της Jolie σε παραλία στην Κένυα και σύντομα το αγαπημένο ζευγάρι του Hollywood ήταν παρελθόν.



"Στην αρχή, η Jen δεν πίστευε ότι είχαν σχέση. Άρχισε να αναρωτιέται και να ρωτά, αλλά κανείς δεν της έλεγε την αλήθεια, ώσπου ρώτησε τον ίδιο, για να της το διαψεύσει.



Ο Brad και η Jennifer έκαναν τότε ένα ταξίδι στην Καραϊβική με τους Courteney Cox και David Arquette, ωστόσο το τέλος είχε προδιαγραφεί.



Τελικά, της αποκάλυψε πως είχε ερωτευτεί την Angelina. Η Jen έγινε έξαλλη και τον πέταξε έξω", γράφει ο Milchan, στο σπίτι του οποίου μετακόμισε για λίγο μετά το χωρισμό τους ο Brad Pitt.



Πηγή: cosmo.gr