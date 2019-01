Η Β. Καγιά φωτογραφίζεται κι ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο της project!

Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στη σχολή "Freddy Makeup Stage" του καλού της φίλου και make up artist Freddy Kalobratsos και φωτογραφήθηκε για το επόμενο τεύχος του περιοδικού Hello H Bίκυ δεν παρέλειψε να βγάλει κάποιες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης και να τις ανεβάσει στις σελίδες της αλλά και στο blog της.



Η φωτογράφηση έγινε στις 8/9 και η Βίκυ έγραψε πως μαζί με αυτή που θα κυκλοφορήσει στο επόμενο τεύχος του Hello θα ανακοινώσει και το νέο της project. Άλλωστε την έχουμε ακούσει να λέει εδώ και λίγο καιρό ότι ετοιμάζει κάτι δικό της, δίχως να αποκαλύπτει λεπτομέρειες!





Πηγή: tlife.gr