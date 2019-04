Η πιο ωραία celebrity «γεροντοκόρη»

Η Cat Deeley ήταν η αγαπημένη μας παρουσιάστρια του βρετανικού MTV από τότε που παρουσίαζε το UK Top 40, το Euro Top 20 και διάφορες άλλες εκπομπές του μουσικού καναλιού στα 90s.



Το ταλαντούχο αυτό κορίτσι που είχε ευφράδεια λόγου και έντονο φυσικό κάλλος ήταν επόμενο να εξελιχθεί σε μία τηλεπερσόνα μεγάλης γκάμας. Έτσι τα χρόνια που ακολούθησαν οι δουλειές της στη βρετανική TV διαδέχονταν η μία την άλλη και τελικά πέρασε και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού όπου παρουσιάζει με τεράστια επιτυχία το «So You Think You Can Dance» για το οποίο μάλιστα κέρδισε μία υποψηφιότητα για βραβείο EMMY ως η καλύτερη τηλεπαρουσιάστρια.



Τόσα χρόνια, λοιπόν, η Cat μπορεί να μεσουρανεί ως τηλεοπτικό πρόσωπο, αλλά την προσωπική της ζωή την έχει παραμελήσει με αποτέλεσμα να είναι μία καλλονή χωρίς σύντροφο. Και αν κάποιοι τη σχολιάζουν ως «γεροντοκόρη» εμείς τους λέμε πως το δυναμικό κορίτσι σωστά πράττει και επενδύει στον εαυτό της γιατί είδαμε πως καταλήγουν και οι γυναίκες που θα δίνουν όλα στον έρωτα. Πληγωμένες και έξαλλες. Μπράβο Cat συνέχισε να είσαι η θέα που όλοι λατρεύουμε και οι άντρες θα θέλανε να έχουνε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν.







Πηγή: QUEEN.GR