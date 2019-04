Η Ζέτα Μακρυπούλια σχολιάζει την πρεμιέρα του Dancing on Ice!

Σε νυχτερινή της έξοδο συνάντησαν χθες βράδυ οι τηλεοπτικές κάμερες τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η 33χρονη παρουσιάστρια του «Dancing with the stars» μίλησε για την πρεμιέρα του «Dancing on Ice». Αν και όπως εξήγησε η ίδια, δεν πρόλαβε να δει παρά το τέλος του show, σχολίασε για την πρεμιέρα του «Dancing on Ice»: «Επειδή ήμουν στην Κύπρο, είδα τα τελευταία είκοσι λεπτά», ενώ όταν ρωτήθηκε πώς της φάνηκε η Τζένη Μπαλατσινού στο ρόλο της παρουσιάστριας, απάντησε: «Ήταν πολύ καλή, πολύ λαμπερή!

Εγώ είδα και προς το τέλος, που φαντάζομαι ότι είχε φύγει και το άγχος, και ήταν μια χαρά».

Όσο για Έλενα Παπαρίζου στην κριτική επιτροπή, η Ζέτα Μακρυπούλια δεν έκρυψε ότι εξεπλάγη ευχάριστα: «Η Παπαρίζου ήταν καταπληκτική. Έπαθα πλάκα, γιατί ξέρω ότι ήταν και η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο, ενώ οι άλλοι το έχουν ξαναδοκιμάσει. Είχε μια άνεση, που πολλοί την προσπαθούν πολύ καιρό και δεν την έχουν».

Πηγή: Yupi.gr