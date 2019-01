Ο προκλητικός χορός της Jennifer Lopez (vid)

Μια εκπληκτική εμφάνιση για τη Jennifer Lopez στα American Music Awards (AMAS) αυτό το Σαββατοκύριακο. Η 42χρονη, η οποία πρόσφερε στο κοινό μια σειρά από τα καλύτερα της single,Papi, On the Floor και Until It Beats No More, εμφανίστηκε σε εξαιρετική κατάσταση και βραβεύτηκε με το βραβείο Favourite Latin Music Artist.



Η J.Lo διατήρησε ένα υψηλό προφίλ σε όλη την παράσταση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Nokia Theatre του Λος Άντζελες και με προκλητικό τρόπο έβγαλε τα διάφορα κομμάτια του φορέματος που φόραγε.



H Lopez εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα εντυπωσιακό φόρεμα leopard και στην αρχή φάνηκε να έχει ξεχάσει τα λόγια.

Η αμηχανία δεν κράτησε πολύ όμως και η ποπ σταρ ξεκίνα να τραγουδά πρώτο της τραγούδι κατά την διάρκεια του οποίου έσκισε το φόρεμα. Μάλιστα κατά την διάρκεια της εμφάνισης η sexy ποπ σταρ χόρεψε και με το νέο της αμόρε Casper Smart, ο οποίος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του γιαυτό μέσω του Twitter του.



«Απλά καταπληκτικό show με την JLO στα AMAS 2011», έγραψε ο χορευτής.



Τη Lopez στη συνεχεία πλησίασε ο ράπερ Pitbull με τον οποίο χόρεψε με ένα αισθησιακό τρόπο ξεσηκώνοντας το κοινό.

Λίγο μετά την εμφάνιση της ξανανανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της.



«Ήταν ένα φανταστικό έτος από πολλές απόψεις», αναφώνησε η J.Lo «Υπήρξαν πολλά σκαμπανεβάσματα, συναρπαστικά και συντριπτικά».



Ο πρώην σύζυγος της Lopez εμφανίστηκε με τη σειρά του λίγο μετά το τέλος της εμφάνισης της πρώην αγαπημένης του, όπου τραγούδησε μαζί με τον Lil Jon και τον Pitbull το «Rain Over Me».





πηγή: blog.gr