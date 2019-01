Λυδία Παπαϊωάννου «Δεν με θέλουν στο Just The Two Of Us»

Η Λυδία Παπαϊωάννου, το πρωί της Κυριακής, καλεσμένη στο «Μες στην καλή χαρά» μίλησε στη Ναταλία Γερμανού για τη νέα της εκπομπή αλλά και τη διακοπή της συνεργασίας της με το Mega.

Αφού αποκάλυψε πως το «Lydia_Dinner», όπως είναι το ψευδώνυμό της στο twitter, προέρχεται από «ένα αστειάκι, καθόλου πετυχημένο», καθώς δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο nickname και δεν είχε υπομονή να ψάχνει περισσότερες εναλλακτικές, πρόσθεσε με το γνωστό της χιούμορ: «Επειδή έκανα πρωταθλητισμό στη συγχρονισμένη κολύμβηση και είχα πλάτες μου λέγανε πως είμαι σαν ανάποδο καρότο».



Για την αποχώρησή της από το Just The Two Of Us, η γνωστή παρουσιάστρια δήλωσε: «Δεν με θέλουνε στο Just The Two Of Us. […] Πιστεύω ότι έχουν μια ιδέα για το πως θέλουν να είναι η καινούρια εικόνα αυτής της εκπομπής και νομίζω ότι δεν ταιριάζω μέσα σε αυτό».



Αν και παραδέχτηκε πως η συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του δεν ήταν «το πεδίο» της, είπε: «Οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί μας ήταν μεγάλοι δάσκαλοι» ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και τις δικές της προτάσεις για τη νέα σεζόν του φιλανθρωπικό σόου του Mega, λέγοντας: «Θα κρατούσα την επιτροπή ως έχει, θα έβγαζα εμένα και θα έφερνα τον Λιάγκα».

Ακόμη, χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες τόνισε: «Δεν έχω παράπονο από τους άντρες […] Έχω φανεί πολύ τυχερή στις σχέσεις μου».



Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο «Mission Lydia», που προβάλλεται από το MTV. Στη συγκεκριμένη εκπομπή, της ανατίθενται αποστολές, τις οποίες καλείται να βγάλει εις πέρας, χωρίς να ξέρει τι την περιμένει σε κάθε γύρισμα, αφού το περιεχόμενο της κάθε αποστολής της ανακοινώνεται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η Λυδία Παπαϊωάννου αποκάλυψε πως μέχρι τώρα είχε φέρει εις πέρας αποστολή πρέσβειρας της χώρας μας στο εξωτερικό, μποξέρ, τραγουδίστριας αλλά και μια ακόμη που έπρεπε να ταΐσει άγρια ζώα στο Αττικό Ζωολογικό πάρκο.



