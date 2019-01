Tσιμτσιλή: «Ο Θέμης στενοχωρήθηκε που έφυγα από το Dancing»!

Μετά από 6 live, αρκετές ώρες προπόνησης και φιγούρες στον πάγο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή κρέμασε προχθές τα παγοπέδιλά της και αποχώρησε από το «Dancing on ice». Η γνωστή παρουσιάστρια αναμετρήθηκε στο skate off με τον Γιώργο Χειμωνέτο, αλλά ήταν αυτή που τελικά αναγκάστηκε να αποχωρήσει. H Σταματίνα, η οποία βρισκόταν στα γυρίσματα του εορταστικού "Black out" αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο της αποχώρησής της. Ποια είναι τα συναισθήματά σου, από όλη την εμπειρία που έζησες στο "Dancing on Ice";



"Το "Dancing on Ice" ήταν για 'μένα μια καταπληκτική εμπειρία. Απέκτησα ένα νέο χόμπι και γνώρισα καλύτερα κάποιους ανθρώπους. Για 'μένα αυτός ο κύκλος κλείνει πολύ γλυκά. Εξάλλου, έβλεπα πως τα περιθώρια είχαν αρχίσει να στενεύουν για 'μενα στο παιχνίδι. Αν δεν έφευγα τώρα θα έφευγα μια από τις επόμενες Κυριακές. Νιώθω πολύ χαρούμενη που έφθασα ως τα μισά του παιχνιδιού".



Με ποιους ήρθες κοντά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ποιος θα σου λείψει περισσότερο;



"Με όλους ήρθα κοντά, αλλά υπάρχουν άτομα με τα οποία γνωρίζομαι καιρό και είχα μια άλλη σχέση. Όλοι θα μου λείψουν, αλλά δεν σου κρύβω ότι ήμουν πιο κοντά με την Χριστίνα Παππά και τον Γιώργο Χειμωνέτο, που βρεθήκαμε στο skate off. Αλλά μου έλειπε πολύ και ο Θέμης Γεωργαντάς που έφυγε σχετικά νωρίς και έχουμε πολλά χρόνια φιλία. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία".



Υπήρξαν τελικά ίντριγκες στο παιχνίδι;



"Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες ίντριγκες στο παιχνίδι, αλλά κάποιοι παίχτες είναι πιο δυνατοί και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Είναι πιο προσηλωμένοι στο στόχο τους".



Στενοχωρήθηκες που έφυγες την Κυριακή από το παιχνίδι;



"Δεν στενοχωρήθηκα που έφυγα. Ένα παιχνίδι είναι. Έχω πολύ πιο σοβαρά προβλήματα για τα οποία μπορώ ή έχω στεναχωρηθεί στη ζωή μου. Εγώ πέρασα καλά στο παιχνίδι και έχω καλή ανάμνηση. Δεν μου αρέσει η γκρίνια και η μιζέρια. Δεν θέλω να είμαι σε ένα πρόγραμμα δυο μήνες και ξαφνικά να βγω και να το καταγγείλω. Κρατάω τα καλά κι αν κάποια πραγματάκια με πείραξαν τα ξεχνάω. Θέλω να κρατήσω μόνο τα καλά".



Ο Θέμης στενοχωρήθηκε με την αποχώρησή σου;



"Ο Θέμης στενοχωρήθηκε που έφυγα κυρίως στη σκέψη ότι εγώ μπορεί να είχα στεναχωρηθεί από την αποχώρηση μου. Μόλις είδε ότι είμαι καλά, ήταν κι αυτός εντάξει και μου είπε: "Δεν πειράζει αγάπη μου, τώρα θα ξεκουραστείς". Κι εγώ αυτό που είπα είναι ότι θα περάσω τα Σαββατοκύριακα πιο χαλαρά, γιατί όσοι συνεχίσουν θα είναι στο live Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και δεν είναι κάτι εύκολο αυτό".



Ποιες ήταν οι πιο όμορφες στιγμές που πέρασες στο "Dancing on Ice";



"Πολλές είναι οι καλές στιγμές που πέρασα στο "Dancing on Ice" και με τα παιδιά περάσαμε όμορφα και γελάσαμε πολύ. Και μόνο που κατάφερα να κάνω φιγούρες που δεν φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα πως θα κάνω, είναι αρκετό για 'μενα. Ήταν κατόρθωμα και με έκανε πολύ χαρούμενη".



Θα συνεχίσεις το πατινάζ;



Θα προσπαθήσω να διατηρήσω την επαφή με το πατινάζ. Προς το παρόν, θέλω να ξεκουραστώ λίγο, αλλά δεν θα το αφήσω.





