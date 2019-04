Angelina Jolie: Η «άγνωστη» ιστορία για τη μητέρα της

Μία ιστορία εμπνευσμένη από την μητέρα της έχει ετοιμάσει η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Αντζελίνα Τζολί , την οποία όμως επιμένει πως δεν θα δείξει ποτέ σε κανέναν. Αφού δοκίμασε τις δυνατότητές της πίσω από την κάμερα, για την σκηνοθεσία της υποψήφιας για Χρυσή Σφαίρα ταινίας "In The Land Of Blood And Honey", η 36χρονη ηθοποιός γράφει ακόμη ένα σενάριο.



Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως έχει γράψει μία ιστορία για την πολυαγαπημένη μητέρα της, και πρότυπό της, Μαρσελίνε Μπερτράν που έφυγε από τη ζωή το 2007, αλλά αρνείται να τη βγάλει στη δημοσιότητα. «Έχω γράψει μία ιστορία για τη μητέρα μου, μετά τον θάνατό της. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν θα δείξω ποτέ σε κανέναν». Επιπλέον, η Τζολί πρόσφατα παραδέχτηκε ότι έχει γράψει κι ένα σενάριο για το Αφγανιστάν, αλλά ακόμη δεν νιώθει αρκετά σίγουρη για να το προχωρήσει στο στάδιο της παραγωγής.





πηγή: yupi.gr