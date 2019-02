Ξενοδοχοϋπάλληλοι βγάζουν στη φόρα τα «άπλυτα» των stars!

Η Λίντσεϊ Λόχαν

η 38χρονη τραγουδίστρια

η Μπιγιονσέ

Tις πιο εξωφρενικές συνήθειες ή συμπεριφορές των μεγαλύτερων σταρ αποκαλύπτει δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού, το οποίο επικοινώνησε μεπου έχουν φιλοξενήσει μερικά από τα πιο μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας showbiz.κάνει συχνά πάρτι στο Four Seasons Beverly Hills και όπως αναφέρει υπάλληλος του ξενοδοχείου, σε ένα από αυτά "", ενώ όταν διασκέδασε σε ένα άλλο αγαπημένο της hot spot, το Chateau Marmont, άφηνε το αυτοκίνητό της και έκανε οτοστόπ για να γυρίσει πίσω στο Four Seasons. Στη συνέχεια, απαιτούσε από τους παρκαδόρους να πάνε και να φέρουν το όχημά της!Τις καμπύλες της φαίνεται πως αρέσκεται να επιδεικνύει. Κατά τη διάρκεια της διαμονής της στο Las Ventanas στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικό, με τον σύζυγό της, Τζος Ντιχάμελ, χάρισε ένα καυτό θέαμα σε υπάλληλο που ήρθε για το room service. H. "Αυτό είναι το φιλοδώρημά σου", φέρεται να του είπε γελώντας.Στο Four Seasons στο Μπέβερλι Χιλς έχουν διαμείνει αρκετές φορέςκαι ο σύζυγός της, Jay-Z, αφήνοντας όμως όχι και τις καλύτερες εντυπώσεις. "", αναφέρει μέλος του προσωπικού. Και παρόλο που έχουν περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, όπως φαίνεται δεν είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν τον πλούτο τους. "", υποστηρίζει το ίδιο άτομο.Όποτε η Κόρτνεϊ Λαβ μένει στο Sunset Marquis,"Μπήκα στο δωμάτιο και την βρήκα πολύ κοντά με έναν άντρα. Σταμάτησε για λίγο για να μου πει πού να αφήσω το φαγητό και συνέχησε την απασχόλησή της", αναφέρει σερβιτόρος του ξενοδοχείου.

πηγή: yupi.gr