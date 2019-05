Τα πρώτα ονόματα του νέου «Dancing With The Stars»

Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται στις οθόνες μας το «Dancing With The Stars», εφόσον, βέβαια, προκάνουν με τις εκκρεμότητες οι άνθρωποί του: η λίστα με τους επώνυμους χορευτές συμπληρώνεται σιγά – σιγά και παρουσιάστρια υπάρχει, όμως, κενά έχει η επιτροπή και η παρουσίαση των backstage!

Για το νέο «Dancing» έχουν ακουστεί τα ονόματα των Σπύρου Σούλη, Κώστα Κρομμύδα, Κατερίνας Καραβάτου, Έλενας Παπαβασιλείου και Μάρκου Σεφερλή.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», από την παραγωγή του σόου βολιδοσκοπήθηκαν η Δούκισσα Νομικού και η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον της Σταματίνας λένε πως η ίδια δεν βρίσκει καλή την ιδέα, θεωρώντας την πισωγύρισμα στην καριέρα της.



Κατά το δημοσίευμα, στο παρκέ αναμένεται να δούμε τον Παναγιώτη Χατζηδάκη και τον Νίκο Μουτσινά.



Χάσαμε την επιτροπή… stop!



Εκτός, όμως, από χορευτές, η παραγωγή αναζητά και δύο μέλη για τη κριτική επιτροπή, αφού μόνο οιΓ ιάννης Λάτσιος και Φωκάς Ευαγγελινός θεωρούνται σίγουροι.



Ο περσινός νικητής, Αργύρης Αγγέλου, φέρεται να μην επιθυμεί τον ρόλο (σε αντίθεση με την πρώτη νικήτρια Έρρικα Πρεζεράκου), ενώ ο Αλέξης Κωστάλας λέγεται πως θεωρεί υπερβολικό το να συμμετέχει σε δύο παρόμοια σόου την ίδια σεζόν.



Φήμες θέλουν τον Γιάννη Λάτσιο να πρότεινε μια καρέκλα στην Έλενα Παπαρίζου, μετά και το επιτυχημένο ντεμπούτο της στο «Dancing On Ice», ωστόσο, ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα αν η τραγουδίστρια θα αποδεχθεί.



Και μία… Συνατσάκη στη θέση της Συνατσάκη



Κι ενώ η Ζέτα Μακρυπούλια είναι «δεμένη» με την παρουσιάση, κενό υπάρχει στα backstage, που πέρυσι παρουσιάσε η Μαίρη Συνατσάκη η οποία πλέον «πέταξε» στο Mega.



Σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς, η Δούκισσα Νομικού και η Νάντια Μπουλέ είναι υποψήφιες για το πόστο, ενώ πρόσφατα ακούστηκε και το όνομα του… Τρύφωνα Σαμαρά.





Πηγή: star.gr