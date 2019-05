Angelina Jolie: Μπορεί και χωρίς τον Brad Pitt!

Όλο αυτό το διάστημα που η Angelina Jolie προωθεί την ταινία της είχε συνεχώς τον σύντροφό της στο πλευρό της.

Ο Brad Pitt όμως δεν την ακολούθησε και στην Κροατία για την πρεμιέρα του In The Land Of Blood And Honey, αλλά αυτό δεν έδειξε να την επηρεάζει καθόλου. Δείχνοντας και πάλι εντυπωσιακή, με ένα πορτοκαλί φόρεμα, χαιρέτισε τον κόσμο με πολύ χαμόγελο και χαρά για την υποδοχή που της επεφύλαξε.



Πηγή: gossiptv.gr