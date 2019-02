Mπεκατώρου: Ο Ουγγαρέζος έχει γίνει ο εφιάλτης μου!

Την αποκάλυψη πως θα συμμετάσχει σε ένα επεισόδιο του «Minute to win it» που θα παρουσιάζει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έκανε, μέσα από την εκπομπή της στο Τηλεάστυ, η Μαρία Μπεκατώρου.

«Ευχαριστώ το Mega και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που με εμπιστεύθηκαν να συμμετέχω σε ένα επεισόδιο του “Μinute to win it” για φιλανθρωπικό σκοπό» είπε αρχικά η παρουσιάστρια του «Χωρίς Ταμπού», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε με χιούμορ: «Εγώ, με πολύ μεγάλη χαρά, δέχθηκα, νομίζοντας ότι θα πάω εκεί για μια ώρα, θα κάνω τα παιχνίδια μου και θα φύγω. Εδώ και κάποιες μέρες όμως προπονούμαι εντατικά από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο! Έχω σταματήσει να βλέπω τηλεόραση, έχω σταματήσει να μαγειρεύω στον άνδρα μου, έχω σταματήσει να χαίρομαι την καθημερινότητά μου… Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι ο εφιάλτης μου!».



