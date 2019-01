Στο αμερικανικό «Dancing with the stars» συμμετέχει αυτή την περίοδο η Μαρία Μενούνος, η οποία έχει καταφέρει να «κλέψει» τις εντυπώσεις με τις χορευτικές της ικανότητες. Η ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια μίλησε στην εφημερίδα «Espresso» για την απόφασή της να συμμετάσχει στο show χορού της Αμερικής, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της απέναντι σε όσους μένουν κάθε Δευτέρα ξάγρυπνοι προκειμένου να την ψηφίσουν από την Ελλάδα.



«Έκανα αθλητισμό παλιότερα και έτσι ένιωθα σίγουρη ότι θα τα καταφέρω σωματικά. Το άγχος στο πρώτο live ήταν πολύ περισσότερο από όσο μπορούσα να φανταστώ...», ανέφερε η Μαρία σχετικά με την απόφασή της να πει το «ναι» στο «Dancing» της Αμερικής.



Όσο για το τι θέλει να πει σε αυτούς που ξενυχτάνε κάθε Δευτέρα βράδυ για να την ψηφίσουν από την Ελλάδα; «Το γεγονός ότι μένουν κάποιοι από την Ελλάδα ξύπνιοι για να με ψηφίσουν με συγκινεί και με κάνει να αισθάνομαι ευγνωμοσύνη απέναντί τους. Με κάνει να θέλω να δουλέψω στις πρόβες ακόμη περισσότερο για να είμαι πολύ καλύτερη στο live και να μείνω όσες περισσότερες εβδομάδες μπορώ. Ξέρω ότι τα media στην Αμερική έχουν μια κλίση προς το latin στιλ γυναικών και lifestyle, αλλά μην ανησυχείτε, θα κάνω τους Αμερικανούς να αγαπήσουν την Ελλάδα και το ελληνικό ταπεραμέντο. Είμαι τόσο αποφασισμένη να δείξω σε όλη την ομάδα του Dancing With The Stars πώς χορεύουν στην Ελλάδα, που αν δεν τους πείσω με αυτό, θα ζητήσω να διαγωνιστούμε σε ένα live στον ελληνικό χορό», απάντησε χαρακτηριστικά.





πηγή: εφημερίδα Espresso