Xαμηλές πτήσεις για την εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Πτωτικά είναι τα νούμερα τηλεθέασης για την εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον ANT1. Το «Fthis ΤV» που βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα εν μέσω θέρους δεν κατάφερε να συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό που του χαρίζει μέχρι στιγμής μονοψήφια ποσοστά.



Παρόλη τη στήριξη που απολαμβάνει τόσο η παρουσιάστρια όσο και η εκπομπή στο σύνολό της, τα νούμερα κυμαίνονται μεταξύ 10 - 12%. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν έχει προσαρμοστεί απόλυτα στα νέα της τηλεοπτικά καθήκοντα και το άγχος της πρεμιέρας δεν την έχει εγκαταλείψει ακόμη. Πράγμα που γίνεται αισθητό στις συνεχείς της παύσεις της - με atocue ή χωρίς καθώς και στο αμήχανο χαμόγελό της που συνοδεύεται από ένα βλέμμα φυγής κάθε φορά που προλογίζει ένα θέμα.



Σε ό, τι αφορά το όλο σκηνικό της εκπομπής, θα λέγαμε ότι θυμίζει πολύ έντονα εκείνο της Ευγενίας Μανωλίδου όταν παρουσίαζε την εκπομπή «Dacing with the stars daily», με τη μόνη διαφορά ότι η Μανωλίδου ήταν πιο «διαβασμένη».



To lead in πoυ δίνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANΤ1 δεν είναι ικανό καθώς φαίνεται να κρατήσει την εκπομπή σε μία αξιοπρεπή θέση στον πίνακα τηλεθεάσεων. Στα συν της μπαίνουν η γρήγορη εναλλαγή θεμάτων και το δυνατό επιτελείο που διαθέτει και προσπαθεί να «σώσει» κάπως την κατάσταση.



Θύμα της μόδας των τουρκικών σήριαλ έπεσε η μελαχρινή παρουσιάστρια, αφού η σειρά «Sila» που παίζει απέναντί της σαρώνει σε τηλεθέαση, στερώντας της την πρωτιά και τα εύσημα της Διοίκησης. Οι ιθύνοντες του καναλιού του Αμαρουσίου οφείλουν να επεξεργαστούν εις διπλούν το σενάριο που έχουν στο μυαλό τους και θέλει τη Σταματίνα να εντάσσεται από Οκτώβρη στο δυναμικό της πρωινής ζώνης του καναλιού.



Ωστόσο οφείλουμε να παραδεχθούμε τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει η ίδια να στηρίξει την εκπομπή που της ανατέθηκε. Ανέβαλε τις καλοκαιρινές της διακοπές και μετατόπισε για αργότερα τα σχέδιά της για την απόκτηση οικογένειας. Και όλα αυτά προς χάριν της επιστροφής της στο γυαλί. Μιας επιστροφής που έγινε μετά βαϊων και κλάδων χωρίς να διαθέτει το απαιτούμενο ειδικό βάρος...



Φανή Πλατσατούρα