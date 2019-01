Κατερίνα Στικούδη: Το «καυτό» κορίτσι σε νέες πόζες! (φωτό)

Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με 40 βαθμούς υπό σκιάν, η Κατερίνα Στικούδη, φωτογραφίζεται για το LIFE κάνοντας τον υδράργυρο να χτυπήσει κόκκινο! Απλή, χαμογελαστή και αυθεντικά σεξι μαγνητίζει όλα τα βλέμματα… Η καριέρα σου στο τραγούδι πως ξεκίνησε;

Ο Μάκης Πουνέντης ήταν αυτός που με παρότρυνε να συμμετάσχω σ’ ένα τραγούδι, πριν τέσσερα χρόνια…



Μέχρι τότε δηλαδή δεν το είχες σκεφτεί καν;

Ήταν κάτι που δεν το αποφάσιζα, παρότι μου είχαν γίνει διάφορες προτάσεις. Φοβόμουν την εντύπωση που υπάρχει στον κόσμο, όταν βλέπει μια όμορφη κοπέλα και τη θεωρεί ‘άλλη μια ωραία απ’ αυτές στο μικρόφωνο’. Όλα αυτά τα σχόλια ήθελα ν’ αποφύγω. Από την άλλη μεριά όμως έβλεπα, ότι όλοι οι δρόμοι με οδηγούσαν εκεί και δε θα έπρεπε να διστάζω να κάνω κάτι που επιθυμούσα, επειδή κάποιοι άνθρωποι έχουν μια συγκεκριμένη άποψη γι’ αυτό.



Το νέο σου σουξέ «ΜΗ» σκίζει ήδη!

Ναι και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό! Είναι ένα χορευτικό, καλοκαιρινό κομμάτι. Το video-clip το έχει κάνει ο Sherif Francis. Είχε πάρα πολλή πλάκα το γεγονός ότι μπήκα στη διαδικασία να παριστάνω διάφορους ρόλους! Πέρασα πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα, τα οποία κράτησαν δύο μέρες.



Ωστόσο υπήρξαν και κάποια όχι και τόσο ευχάριστα σχόλια για την επιλογή σου να ασχοληθείς με το τραγούδι. Σε ενόχλησαν; Τι θα απαντούσες σε εκείνους που τα έκαναν;

Η κριτική δε με ενοχλεί. Αδιαφορώ πλήρως για τα πικρόχολα σχόλια και το μόνο που έχω να τους απαντήσω είναι «περαστικά… θα υπάρξει συνέχεια»!



Στο «Dancing with the Stars» θα πήγαινες;

Ε, δεν νομίζω να έλεγα όχι στο «Dancing with the Stars»!



Οι άντρες πως σε αντιμετωπίζουν; Κομπλάρουν από την εμφάνιση σου;

Δε νομίζω, γιατί αυτό έχει να κάνει με την αύρα και με την ενέργεια που βγάζεις. Είμαι πολύ επικοινωνιακή και μου αρέσει να μιλάω με τον κόσμο, δεν έχω πρόβλημα…



Έχεις επιλέξει να κρατάς τα προσωπικά σου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως, είναι αρκετοί εκείνοι που αναρωτιούνται αν η Κατερίνα είναι μόνη.

Νομίζω ότι έχω χειριστεί την προσωπική μου ζωή με έναν τρόπο διακριτικό, που ικανοποιεί και μένα την ίδια.



Τι είναι εκείνο που αναζητάς σε μια σχέση;

Να νιώθω ήρεμη και καλά με τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου … Είναι πολύ σημαντικό να έχεις κοντά σου έναν άνθρωπο που θα σε βοηθάει, θα τον στηρίζεις και θα σε στηρίζει. Όταν υπάρχει πάρα πολλή δουλειά καθημερινά, πρέπει να τα βάζεις όλα σε μια ισορροπία.



Οικογένεια θα ήθελες να κάνεις;

Βέβαια..



Σου αρέσουν τα παιδιά;

Τα αγαπάω πάρα πολύ τα παιδάκια. Νομίζω ότι τα παιδάκια εκφράζονται αυθόρμητα, αγαπάνε χωρίς να σκέφτονται… Χαίρονται και μόνο που σε βλέπουν. Είναι πολύ ωραίο να χαρίζεις ένα χαμόγελο σ’ ένα παιδάκι, απλά και μόνο γιατί σε είδε.