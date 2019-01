Τα... φωνητικά προσόντα της Lady Gaga! (φωτό)

Σε κάθε συναλία του «Born This Way Ball Tour» η Lady Gaga προκαλεί το κοινό. Μετά τις οnstage «μπηχτές» της προς τη βασίλισσα Madonna και την αναπαράσταση του video clip της, «Like A Prayer», στο τελευταίο της show εκτός από τις ψηλές νότες της παρουσίασε με χάρη τα οπίσθια ταλέντα της! Η πληθωρική καλλιτέχνης αποκάλυψε τα προσόντα της φορώντας διχτυωτό καλσόν, ένα μικροσκοπικό εσώρουχο και μια λευκή μπλούζα που πάνω έγραφε «Αrt Pop», ο τίτλος του επόμενου προσωπικού της album.



Μπορεί τα κουστούμια του show να είναι σχεδιασμένα από τους οίκους Versace, Moschino και Armani, εκείνη πάντως προτιμά αυτό το underground look... Η 26χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε μπροστά στο αγγλικό κοινό στο στάδιο Twickenham, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο και έτσι, εκτός από τις γνωστές επιτυχίες της τραγούδησε και το κομμάτι «Princess Die» για να τιμήσει τις αγγλίδες Amy Winehouse και πριγκίπισσα DianaΑπευθυνόμενη στο κοινό είπε: «Από τότε που ήμουν μικρό κορίτσι, η πριγκίπισσσα του κόσμου Diana ήταν για μένα και τη μητέρα μου το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μας».



Ακόμη τραγούδησε το «Imagine» του John Lennon, δίνοντάς του τον τίτλο του πιο σημαντικού συνθέτη όλων των εποχών.

Με το τέλος της συναυλίας, η Gaga για να ευχαριστήσει το κοινό της δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter : «Δεν ξέρω τι να πω για την βραδιά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αποψινή συναυλία!».



Η Gaga επέστρεψε στο ξενοδοχείο της, Dorchester Hotel, φορώντας ένα άσπρο φόρεμα και όπως έγραψαν οι βρετανικές ιστοσελίδες, «έμοιαζε με άγγελο». Υπερβάλλουν λίγο, δεν νομίζετε;



Η επόμενη συναυλία της Lady Gaga θα γίνει στο Manchester στις 11 Σεπτεμβρίου.



πηγή: fthis.gr