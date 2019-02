Οι ζωές των Άλλων: Τρέσες, σταριλίκια και στη μέση ο τηλεθεατής!

Γράφει η Φανή Πλατσατούρα

Η νέα τηλεοπτική σεζόν αρχίζει το ίδιο φτωχικά όπως τελείωσε. Οι tivi stars προετοιμάζονται πυρετωδώς για μία δυναμική (;) πρεμιέρα, οι τηλεκριτικοί ετοιμάζουν τις πένες τους, ο κόσμος πιγμένος, ταλαιπωρημένος, χωμένος στα προβλήματά του αναμένει με το τηλεκοντρόλ στο χέρι να δει τι θα του σερβίρουν και φέτος.



Έχει ανάγκη το γέλιο, αυτό αποζητά. Να ξεχαστεί, να χαζέψει, να αφεθεί στο ψεύτικο όνειρο που προσφέρει αυτό το κουτί. Καμιά φορά όμως ξεχνά να ζήσει, ξεχνά πως η πραγματική ζωή είναι εκεί έξω, με τις ομορφιές της, τα έντονα αρώματά της, τις στιγμές της. Και πραγματικά αγαπημένα του πρόσωπα δεν είναι τα τηλεοπτικά, αλλά οι φίλοι, οι γνωστοί, η οικογένειά του. Αυτούς έχει πραγματικά ανάγκη και όχι το βαρύ ναρκωτικό που του προσφέρει η τηλεόραση...



Θύμα αυτής και του κατακρεουργημένου star system έπεσε ο Νίκος Μουτσινάς, που όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του σε κυπριακό κανάλι η ψυχοθεραπεία τον βοήθησε να ξαναβρεί τον εαυτό του. Ειδικότερα την περίοδο που έκανε το πρωινό ΑΝΤ1 μαζί με την άσπονδη φίλη του Κατερίνα Ζαρίφη εξήγησε πως είχε καταρρεύσει ψυχολογικά. Εμείς να δεις κ. Μουτσινά μου που κάθε φορά που ανοίγαμε τους δέκτες και πέφταμε πάνω σας, κρόσια γίνονταν τα νεύρα μας. Και δεν είχαμε και λεφτά για ψυχολόγο...



Η δε συμπρωταγωνίστρια του Μουτσινά στο θέατρο, Αθηνά Οικονομάκου σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη σχέση της με τον Ησαία Ματιάμπα - που μέχρι και οι πέτρες έχουν καταλάβει ότι είναι μαζί- δήλωσε με αέρα ντίβας πως «Δεν απαντώ ποτέ στο αν είμαι ερωτευμένη». Πού να σας ρώταγαν δηλαδή περί σεξ και παλιών αμαρτιών.... Α πα πα παρθεναγωγείο κατήντησε η φτωχή showbiz μας με «καυτές» πλην αμόλυντες κοπέλες για εκπροσώπους της.



Το Καλομοιράκι διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Και εγώ αν έφευγα από την μουντίλα και την αβεβαιότητα που αποπνέει εδώ και καιρό η Ελλάδα, παντού καρδούλες και συννεφάκια θα βλεπα και χωρίς φουσκωμένη κοιλιά... Με το καλό και μ΄ έναν πόνο by the way.



Η Έλενα Παπαβασιλείου μας έχει τρελάνει με τις «καλημέρες» στο Twitter. Κάθε καλημέρα και σέξι πόζα... Πες και καμιά καλησπέρα βρε καλή μου, όχι γιατί έχουμε ανάγκη να την ακούσουμε αλλά να... για να δούμε μήπως και συνοδεύεται από τίποτα πιο σεμνό και ταπεινό.



H Kατερίνα Καινούργιου ξεκινά και πάλι εκπομπή στις 24 Σεπτεμβρίου και έχει καταενθουσιαστεί. Πήρε φωτιά το twitter της από τον ενθουσιασμό. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά που θα βρίσκεται και πάλι δυο ώρες στο μακιγιάζ, να φτιάχνεται, να δοκιμάζει τρέσες και τα νέα συνολάκια του χειμώνα. Μεγάλο καημό το χει η ξανθιά...



Λευτεριά στους τηλεθεατές...