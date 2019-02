Η Pippa στις εκδόσεις…

Η Pippa Middleton, αδελφή της Δουκίσσης του Κέιμπριτζ, που ξεσηκώνει τα πλήθη διότι αγαπά τις γυμνόστηθες εμφανίσεις και μετά συλλαμβάνουν τους φωτογράφους, έγινε συγγραφέας εδώ και λίγο καιρό!

Στην παρουσίαση του βιβλίου, οι φωτογράφοι προτίμησαν την πίσω μεριά της αδελφής της Δουκίσσης διότι είναι πιο αξιοθαύμαστη. Επειδή όμως εμείς είμαστε σοβαρή στήλη, θα επικεντρωθούμε στο καυτό βιβλίο της, που κομίζει πράγματι μια νέα οπτική στη διοργάνωση πάρτι, γάμων, βαφτίσεων, τέιων, τραπεζιών με τη πεθερά κλπ.



Η αδελφή της δούκισσης του Cambridge (σ.σ: για να μη λέτε πως δεν ξέρουμε να το γράψουμε και αγγλικά), συνέγραψε το βιβλίο “Celebrate: A Year of British Festivities for Families and Friends” (σ.σ: το τι χάνετε που δεν ακούτε την άψογη προφορά μας στα αγγλικά! Ούτε ο Λάμπουσης τέτοιο πράγμα).



Η Pippa, ή Πίπα, με ελληνικούς χαρακτήρες, η οποία ασχολείται επαγγελματικά με την διοργάνωση εκδηλώσεων, έδειξε το επίπεδο των γνώσεων της μέσα απ αυτό το βιβλίο. Αν κρίνουμε απ΄ την αντίστοιχη ελληνική πραγματικότητα, ήμεθα σίγουρες πως άλλος της το γράψε!

(σ.σ: συνάδελφοι συνεχόμαστε σε ένα θέμα; Να την γράφουμε Ποίπα, για να μη πάει ο νους των ακόλαστων σε αλλά πράγματα;)