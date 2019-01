Χαμός για τη συμμετοχή της Λάουρα Νάργες στο  Dancing With the Stars!

Όπως είναι ήδη γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, η Λάουρα Νάργες είναι μια από τους επώνυμους που θα χορέψουν στον νέο κύκλο του Dancing WIth The Stars.

Σύμφωνα, όμως, με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Μεσημεριανή Μελέτη» ήδη υπάρχουν αντιδράσεις με τη συμμετοχή της νεαρής παρουσιάστριας, καθώς στο παρελθόν η ίδια είχε συμμετάσχει στο talent show του Mega "So You Think You Can Dance" άρα οι ικανότητές της είναι επαγγελματικού επιπέδου.

Βέβαια, η Ελεονώρα Μελέτη, που συμμετείχε στον δεύτερο κύκλο του DWTS, την υπερασπίστηκε λέγοντας πως οι χοροί με τους οποίους είχε ασχοληθεί εκείνη την περίοδο η Λάουρα Νάργες δεν έχουν καμία σχέση με τους ballroom χορούς που περιλαμβάνουν οι χορογραφίες του show του ΑΝΤ1.

Πηγή: yupiii.gr