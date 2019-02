Το... διασκεδάζει η «MILF» Ντορέττα Παπαδημητρίου!

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μίλησε στο περιοδικό «TV Glam» για την εμπειρία της στο Dancing With The Stars, τους γιους της και το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου.



Για το Dancing With The Stars: «Καταπληκτική εμπειρία. Μου αρέσει πολύ, είναι κάτι διαφορετικό, ανακαλύπτω ότι όλο αυτό το θέμα με το χορό μού ταιριάζει πολύ. Όταν περνούν οι δυο-τρεις πρώτες μέρες προβών που είναι χάλια όλα, μετά το απολαμβάνω, το ευχαριστιέμαι. Έχω κάνει φίλους, όλο αυτό έχει μια θετική διάθεση και αυτό μου αρέσει. Παράλληλα, όμως, πολλή κούραση, ταλαιπωρία και πολύωρες πρόβες. Έχει τα δύσκολα αλλά και τα ωραία του», ενώ για τα φαβορί του show συμπλήρωσε: «Είναι νωρίς να μιλάμε για φαβορί. Είναι πολύ καλά τα περισσότερα ζευγάρια, βρίσκονται σε ένα υψηλό επίπεδο. Γίνονται ανακατατάξεις στη βαθμολογία. Δεν αμφισβητώ το ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά για τα υπόλοιπα είναι νωρίς […] Υπάρχουν τρία-τέσσερα ζευγάρια που θεωρώ ότι είναι πολύ καλά, σε καλό επίπεδο, αλλά δεν είναι σωστό να τα αναφέρω. Δεν είναι δύσκολο να συμπεράνεις».



Σχετικά με τους γιους της: «Ααα, είναι οι μεγαλύτεροι θαυμαστές. Πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα, τα συζητούν, σημειώνουν τους βαθμούς, ποιος ήρθε πρώτος, δεύτερος κλπ. Μπορεί βέβαια να τους φαίνονται περίεργα τα αεροπλανικά που κάνω. Το να βλέπουν τη μαμά τους να κάνει αυτά μπορεί να τους παραξενεύει».



Πώς αντιδρά η ίδια όταν τη χαρακτηρίζουν MILF; «Με διασκεδάζει, δεν είναι κάτι που το βρίσκω εξαιρετικά κολακευτικό, το να το πει κάποιος για μένα, ούτε με προσβάλλει. Δεν το παίρνω προσωπικά».



Τέλος, για το ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας για δεύτερη φορά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου δήλωσε: «Δεν αισθάνομαι ότι το θέλω πολύ, ότι το έχω ανάγκη αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ποτέ δεν ξέρεις».



Πηγή: yupiii.gr