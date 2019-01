Εορταστική ανασκόπηση: Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα ίδια μένουν!

Σαν και τώρα, το 2011 είχαμε εντυπωσιαστεί γιατί:*Ο, είχε ανακηρυχτεί σε άνδρα της χρονιάς, σύμφωνα με το Γερμανικό περιοδικό Στερν και τρίτος ήρωας της χρονιάς σύμφωνα με τη βρετανική Τέλεγκραφ. Μεγαλεία ε;*Ο δήμαρχος Αθηναίων, κ., μετρώντας αντίστροφα στη πλατεία Κλαυθμώνος για να υποδεχτεί τον νέο χρόνο, έγραψε ιστορία ανακαλύπτοντας το μη χρόνο. «3, 2, 1, 0» μας είπε και ήρθε… το 2012! Με μηδενιστικές προοπτικές, πάντως, μπήκαμε στο τότε νέο έτος και μαλλον σωστά μας συνέβηκε.*Στην τηλεόραση κάναμε γιορτές με Dancing on the ice, ΑΝΤ1και πρότυπο κομψότητας, αντί για την Ζέτα όπως φέτος, τηνΤα Χριστούγεννα στα ασημένια και τα λευκά της και την Πρωτοχρονιά, στα μαύρα της, υπόδειγμα στυλ και κομψότητας. Ήταν μακράν η πιο καλοντυμένη παρουσιάστρια της ελληνικής τιβί!*Πέρυσι τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς, η ΕΡΤ το γλένταγε με(τι έκπληξη ε;), όπως ακριβώς και φέτος (και ξανά τι έκπληξη ε;), που τελείωσε λέει η εκπομπή και δε έφευγαν οι θαμώνες… ε… συγγνώμη, οι καλεσμένοι εννοούσα, διότι τόσο κέφι είχαν κάνει που να πάνε και να πληρώνουν κιόλας; … με ποιότητα πάντα!*Πέρυσι και ο ΑΝΤ1 είχε και πρωινό και έκανε και εορταστικό –όχι όπως φέτος ξεροσφύρι και επαναλήψεις! Και τοντον είδαμε να προπονείται για Σπύρος Παπαδόπουλος! Έστρωσαν ένα μακρινάρι γιορταστικό τραπέζι, απ' αυτά τα τηλεοπτικά που δεν κοιτιούνται αλλά συντρώγουν με τις κάμερες και το κάψανε το πελεκούδι με Ονιράμα, λογω συζύγου Σίσσυς - συμπαρουσιάστριας. Κέφι τρελό! Είχαν δε από ένα πιάτο τόσο φορτωμένο μπροστά τους, το όποιο δεν αγγίχτηκε μη χαλάσει και η γραμμή, που απ το ντεκόρ τους, σιτίζονταν οι μισοί άστεγοι του Δήμου Αθηναίων. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας πάντα!*Και ήταν αυτή η τραγική προικονομία του θαύματος, διότι φέτος τέτοια εποχή ο Χρήστος γυρνάει τρέιλερ για την μεταγραφή του στο κρατικό κανάλι. Καλά έκανε λοιπόν και πρόβαρε Παπαδόπουλο, διότι χωρίς τραπέζι και κατρούτσα προκοπή στηνδε κάνεις…*Πέρυσι τέτοια εποχή οέδινε συνέντευξη στην Κατρίτση και πρέπει να την αποκάλεσε ίσα με 178 φορές, «καρδιά μου». Για τραγουδιστής του έρωτα, περιορισμένος γλωσσικά μου κάνει. Χάθηκε το «φως μου», «μάτια μου», «ψυχή μου», «θησαυρέ μου»; Φέτος ο Γιάννης Πάριος έδινε συνέντευξη στον Λιάγκα και απαντούσε για πολλοστή φορά στον Βαλάντη, που του είχε συστήσει σε δική του συνέντευξη να καθίσει σπίτι του και να μη τραγουδάει. «Την πλάτη μου έβλεπε μια ζωή», σχολίασε ο ερμηνευτής της αγάπης, περισσότερο διευρυμένος σε λεξιλόγιο, να παραδεχτούμε!*Λίγο μέρες αργότερα, ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο κ.βουτούσε στη θάλασσα να πιάσει τον σταυρό, των Φώτων! Όχι, δεν μπήκαν ιδέες στον κ. Καμίνη, φέτος, να τρέξει να βουτήξει στη Δεξαμενή στο Κολωνάκι με μπρατσάκια!*Η, ήταν ακόμα ανύπαντρη και έδινε συνέντευξη γιατί την κυνηγούν οι παπαράτσι και βασανίζεται, αν και είναι καλύτερο από το να σε κυνηγούν οι τράπεζες, το ΤΕΒΕ και η εφορία. Φέτος πάλι, παντρεμένη και εγκυμονούσα, τραγουδούσε ποιοτικά τραγούδια στο καπηλειό - στούντιο του Παπαδοπούλου στην ΝΕΤ.*Την επομένη της Πρωτοχρονιάς βαράνε σφυριά στο κεφάλι μας, όλων απ΄ το χανγκ όβερ, κάθε μα κάθε χρονιά! Όμως πέρυσι τέτοια εποχή, ηείχε αποκτήσει τον δεύτερο γιο, ενώ φέτος ηέκανε δυο μαζεμένους λίγο πριν τις γιορτές.*Ολέγανε πως ετοιμάζεται για τρίτο γάμο, ενώ φέτος κάπου τον είδα να κάνει βαρύγδουπη και αυτός τοποθέτηση για την κρίση.*Σε τηλεοπτικά σκάνδαλα ψάχναμε να βρούμε γιατί η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ζήτησε τα ρέστα στον Κώστα Φραγκολιά όταν εκείνος δήλωσε πως οι άντρες αν και κάνουν πιο πολλά είναι αδικημένοι λες και πηγαίνανε για Ολυμπιακό μετάλλιο στο Dancing On The Ice. Φέτος ο προβληματισμός αφορά στην κόντραγια το ποια χορεύει καλύτερα (σ.σ: Κορίτσια; Η Ντορέττα, μη το ψάχνετε!).*Ο κ.πέρυσι στις γιορτές ήταν κάθε βράδυ σε άλλο μπουζούκι χωρίς να τον τσακίζει τόσο ξενύχτι! Φέτος τα σπάει κάθε Κυριακή με τη Ζέτα στους τσακωμούς και δεν θέλει να χάσει τη φόρμα του.*Πέρυσι τέτοια εποχή ηέκανε οικογενειακές γιορτές στο σπίτι, ενώ φέτος επειδή έχει και αγαπημένο φαντάρο πετάχτηκε ως την Αγγλία (μαζί με τον φαντάρο).*Ηχόρευε στο Ιταλικό Dancing with the stars! Και εκεί που λέγαμε πως χάνει το μόντελινγκ αλλά κερδίζει το μπαλέτο, γύρισε στην Αθήνα και τίποτα περί διεθνούς καριέρας δεν ακούστηκε ξανά!*Οέδινε συνέντευξη για το πώς περνάει ως παντρεμένος. Φέτος έδωσε συνέντευξη για το πώς περνάει ως χωρισμένος!*Και πέρυσι τέτοια εποχή, στην Μεσημεριανή Μελέτη, εγώ έκανα τοποθέτηση για τοκαι πως μου φαίνεται σαν παρουσιάστρια σε σχέση με την Μανωλίδου, η Μπεκατώρου και φέτος έκανα τοποθέτηση για τον πως μου φαίνεται το ίδιο πρόγραμμα για μεγάλους αλλά και σαν παρουσιάστρια σε σχέση την Μανωλίδου (σ.σ: πάντα), η Συνατσάκη.*Πέρυσι Πρωτοχρονιάτικα έσπαζε τη σιωπή της η–πολιτικός- λέγοντας πως «συνήθως, το κλίμα των γιορτών μου μεταδίδει μια καλή διάθεση. Αυτές οι γιορτές όμως, δεν ήταν όπως οι προηγούμενες. Λόγω της οικονομικής κρίσης και, παρά τα φώτα και το γιορτινό περιβάλλον, τα συναισθήματα ήταν πιο μελαγχολικά». Φέτος ενώ διαδίνονται καυτές φήμες που την θέλουν νύφη, η ίδια στέλνει τις ευχές της λέγοντας ως ευγενική ψυχή: «Σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου το 2013 να σας φέρει Γαλήνη Ψυχής, Υγεία και Προσωπική Ευτυχία!». Η ευχή σχολιάστηκε από τονως «εορταστικό μήνυμα της Έλενας Ράπτη με τα 35 ακίνητα προς τους ψηφοφόρους της, στο πλαίσιο της πανελλαδικής έρευνας: «Πόσο δούλεμα αντέχεις;». Προφανώς κυρ Πέτρο μου, πολύ!*Είναι ώρα να σας ευχηθώ και έχω για σας μια τόσο πρωτότυπη ευχή που μόλις σκέφτηκα:(μα που τα βρίσκω η άτιμη!)…