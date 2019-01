«Sex, Drugs and Rock N' Roll» στην Κέρκυρα! (φωτό)

Αηδιασμένοι δήλωσαν χιλιάδες Βρετανοί τηλεθεατές μετά την χθεσινή προβολή από το Channel 4 του πρώτου μέρους από το ριάλιτι «What happens in Kavos» που δείχνει τι πραγματικά συμβαίνει το καλοκαίρι στον Κάβο της Κέρκυρας.

Ένας Βρετανός barman σε ξενοδοχείο της περιοχής τον οποίο αναγκάζουν να πιει τα ούρα κάποιου άλλου (και ο οποίος στη συνέχεια ξερνάει), ομάδες νέων που επιδίδονται σε προσομοιώσεις ερωτικών πράξεων ή εισπνέουν υποξείδιο του αζώτου (σ.σ. αυτό που σου δίνουν οι οδοντογιατροί) και μια παρέα αγοριών που πηγαίνουν σε μια κλινική για να εξεταστούν για αφροδίσια νοσήματα (με την κάμερα να κάνει close up στα πέη τους την στιγμή που η νοσοκόμα παίρνει τα δείγματα από την ουρήθρα).



Μερικά μόνο από τα highlight του πρώτου μέρους του «What happens in Kavos» που προκάλεσε τσουνάμι αντιδράσεων. Κυρίως επειδή αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Βρετανοί γονείς συνειδητοποίησαν τι ακριβώς κάνουν οι γιοι και οι κόρες τους όταν κατεβαίνουν το καλοκαίρι στον Κάβο.



Εκτός και αν θεωρείται ότι είναι πολλοί αυτοί που γνώριζαν για τον άγραφο κανόνα ουρο-ποσίας μεταξύ των εργαζομένων, που αποκάλυψε στην κάμερα ένας από αυτούς «Υπάρχει ένας κανόνας εδώ. Αν κάνεις σεξ με το ίδιο άτομo τρεις φορές, πρέπει να πιεις ένα σφηνάκι ούρα. Δεν υπάρχει εργαζόμενος στον Κάβο που να μην έχει πιει τουλάχιστον ένα ποτήρι ούρα».



Προσθέτοντας πως «Ένας από τους φίλους μου έκανε σεξ με 100 κορίτσια μέσα σε ένα καλοκαίρι. Κοιμόταν με δυο διαφορετικές γυναίκες κάθε βράδυ».



Ενώ εξίσου ανησυχητικό ήταν να βλέπεις τον 22χρονο Ντάριλ, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να κοιμηθεί με κάποια, να δηλώνει «Πρέπει να βρω εκείνο το κορίτσι που έχει το ίδιο πρόβλημα με εμένα, να την πλησιάσω σαν αρπακτικό και να της το κάνω».



Ή να μαθαίνεις -από την υπεύθυνη της κλινικής- ότι ένας στους τρεις παραθεριστές στον Kάβο έχει χλαμύδια.

Τέλος, εντελώς σοκαριστικά ήταν τα πλάνα που έδειχναν την εγχείριση στο πέος του 25χρονου Ράιν, ο οποίος τραυματίστηκε (σ.σ.του κόπηκε η ακροποσθία) μετά από μια βραδιά άγριου σεξ στην παραλία.







