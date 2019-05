Celebrity Police: Αισθησιασμός στη Βουλή!

Μαρία Ρεπούση: Το θέμα δεν είναι το dress code της Βουλής, το θέμα δεν είναι η στοχοποίηση των γυναικών βουλευτών από τα ΜΜΕ, το θέμα δεν είναι ο κρυφός σεξισμός που ύπουλα χτυπά τις θεραπαινίδες της Δημοκρατίας. Το θέμα είναι κυρία Ρεπούση μου να μας πείτε που βρήκατε αυτό το καλσόν και ποιο μαγαζί στην Αθήνα πουλάει τέτοια τερατουργήματα! Όσο για το ποια τα φοράει μόλις το ανακαλύψαμε! (Το παπουτσάκι ένα βαψιματάκι το 'θελε αλλά μην ανησυχείτε με την οικονομική κατάσταση της χώρας όπου να 'ναι θα γίνει της μόδας ξανά το επάγγελμα του λουστράκου και θα σας βρούμε εμείς να το περιποιηθούμε).







Ραχήλ Μακρή: You make my heart sing, you make everything... groovy, wild thing!









Κατερίνα Μάρκου: Πώς το λέγανε μωρέ στην ταινία που η Μάρθα Καραγιάννη φορούσε δερμάτινα και την φωνάζαν πέτσινη γυναίκα; Να δεις Πίτσα Κίτσα καλλιτέχνης; Ή Κίτσα Πίτσα καλλιτέχνης; Αχ μπερδεύομαι…









Σοφία Βούλτεψη: Καμικάζι που τραβάς; Πατάς το γκάζι, δεν ρωτάς… Έρωτας! Έρωτας! Έρωτας! Το leather στην τρίτη ηλικία...