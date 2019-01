Οι ζωές των Άλλων: H γκλαμουράτη ανεργία ενός Τσαντιριώτη!

Από τη Φανή Πλατσατούρα

Τον Νοέμβριο του 2012 σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η ανεργία έφτασε το 27%. Περίπου 1.350.000 άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή χωρίς δουλειά, χωρίς όνειρα και μέλλον... Με το φλέγον θέμα θέλησε να ασχοληθεί και ο Αντώνης Σρόιτερ στη χθεσινή του «Αυτοψία». Εκπομπή που πιάνει τον σφυγμό της καθημερινότητας, καλά δουλεμένη, με ρεπορτάζ και μια βαθιά εντρύφηση στο κοινωνικό ζήτημα, φανερώνοντας όλες τις πτυχές του. Τώρα τι δουλειά είχε ο κ. Λάκης Λαζόπουλος να μιλά καλεσμένος στην εκπομπή του ALPHA για ένα γεγονός που ούτε τον αφορά άμεσα, ούτε μπορεί να έχει σαφή εικόνα γι΄ αυτό -αν κρίνουμε από τον πλούσιο περίγυρό του-, είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Μια φορά η παρουσία του στη συγκεκριμένη εκπομπή και η τοποθέτησή του περί ανεργίας, κοινωνικής περιθωριοποίησης και εύρεσης ριζοσπαστικών λύσεων, μας ξένισε...



Στο Πρωινό mou βρέθηκε καλεσμένη η Βίκυ Καγιά και μεταξύ άλλων βαρύγδουπων δηλώσεων, ανέφερε ότι πιέστηκε πάρα πολύ την περίοδο που βρισκόταν στο γυαλί. Το πιεσόμετρο δηλαδή χτύπησε κόκκινο; Και τώρα κάθεστε σπίτι σας με συνταγή γιατρού...;



«Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στη σχέση μας, τα έχουμε πει αυτά, όλα καλά ήταν, μια παρεξηγησούλα από αυτές που συμβαίνουν, χωρίς τσακωμούς και ύβρεις…» δήλωσε ο Μάρκος Σεφερλής για τη σχέση του με την Ελένη Μενεγάκη επίσης στο «Πρωινό mou». Ναι μωρέ, μια παρεξηγησούλα ήταν από αυτές που κρατούν επτά ολόκληρα χρόνια (!) By the way, επισκέφθηκα τον παιδότοπο του κ. Σεφερλή στο Περιστέρι. Τι στυλ, τι λάμψη, τι τριασιάστατος χώρος με επίπεδο 1, επίπεδο 2, επίπεδο 3. Ζαλίστηκα από τα τετραγωνικά και τις πολυτέλειες της κρίσης...



Nα γιατί αγαπάμε με τρέλα τον Γιάννη Μποσταντζόγλου. Έχει ήθος, το θάρρος της γνώμης του και φυσικά υποκριτικό ταλέντο που σε μουδιάζει. Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής παραχώρησε μια συνέντευξη στο entertv.gr και την Έλενα Πολυκάρπου και τους μαγείρεψε όλους στην κατσαρόλα του. Τι για το Dancing μίλησε και τη χαζομάρα που το διακρίνει, τι για τα κανάλια και την αχόρταγη επιθυμία τους για κέρδη, για την πολύπαθη ελληνική τηλεόραση και την αποβλάκωση που μας προσφέρει στο πιάτο. Σέρβιρε τη γνώμη του και τη γαρνίρισε με αλήθεια...



Βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Αγάθωνα και Αγγελικής Ηλιάδη ενόψει του ελληνικού τελικού της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα. Βαριές εκφράσεις, σφαξίματα με το γάντι και πολλά πολλά παρατράγουδα. Και όλο αυτό μου θυμίζει το τραγούδι των Χαΐνηδων, «Ο Καραγκιόζης στη Eurovision»...



Τα ύστερα του κόσμου... Μικροί μετεωρίτες έπεσαν στην περιοχή Τσέλιαμπινσκ στα Ουράλια, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν. Πάνω από 1.000 είναι μέχρι στιγμής οι τραυματίες ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις βρίσκονται ήδη στην περιοχή για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Αρκούν τέτοια φαινόμενα για να μας θυμίσουν πόσο μικροί και λίγοι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο...