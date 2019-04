The Christmas Factory, ένα παιχνιδοεργοστάσιο στην Τεχνόπολη

Το The Christmas Factory είναι ένα νέο παιχνιδοεργοστάσιο στο κέντρο της Αθήνας και έρχεται στις 6 Δεκεμβρίου στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Το The Christmas Factory, η μεγαλύτερη και πιο παραμυθένια Xριστουγεννιάτικη γιορτή, δημιουργείται φέτος στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων! Ένα μεγάλο Xριστουγεννιάτικο event που θα βάλει μικρούς και μεγάλους στο πιο φαντασμαγορικό εργοστάσιο παιχνιδιών που έχει κατασκευαστεί ποτέ! Το The Christmas Factory απλώνεται σε 25.000 τ.μ. ανοικτών και στεγασμένων χώρων που θα γίνουν ο μεγαλύτερος πόλος έλξης τα φετινά Χριστούγεννα.



Ο Αι Βασίλης παρέα με τα χαρούμενα ξωτικά του, ανοίγει τη μεγάλη και ζεστή αγκαλιά του για τους επισκέπτες που θα τον ακολουθήσουν στο ονειρεμένο Εργοστάσιο Χριστουγέννων, για ένα μήνα, από τις 6 Δεκεμβριου 2013 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2014.



Μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο Χριστουγεννιάτικο περιβάλλον, οι επισκέπτες απολαμβάνουν την μεγάλη Χριστουγεννιάτικη αγορά που στεγάζεται μέσα σε υπέροχα ξύλινα σπιτάκια. Εκεί θα βρουν μοναδικές προτάσεις αγορών σε μεγάλη ποικιλία.



Κι επειδή δε νοούνται Χριστούγεννα χωρίς έλατα, 500 αληθινά έλατα θα μετατρέψουν την Τεχνόπολη σε ένα μαγικό τοπίο. Μετά το τέλος της εκδήλωσης το “The Christmas Factory” θα αναλάβει να μεταφυτεύσει τα έλατα σε ειδικό χώρο αναδάσωσης, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.



Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, οι επισκέπτες θα ζήσουν από κοντά και για πρώτη φορά, την προετοιμασία του Αι Βασίλη για να κατασκευάσει και να μοιράσει τα δώρα στους μικρούς του φίλους.

Δεν είναι όμως μόνο τα εργαστήρια του Αι Βασίλη που κάνουν το The Christmas Factory μοναδικό. Είναι το μεγάλο carousel που δεσπόζει στο χώρο, η εντυπωσιακή Χριστουγεννιάτικη ρόδα, το οικολογικό τρενάκι που μεταφέρει τους επισκέπτες σε όλο το χώρο, οι παιδικές θεατρικές παραστάσεις, οι συναυλίες, οι χορωδίες, οι παραστάσεις δρόμου, η μοναδική διαδρομή πάνω σε πάγο, τα διαδραστικά εργαστήρια και πολλές δραστηριότητες που θα μαγέψουν τα παιδιά.

Το The Christmas Factory θα φιλοξενήσει και μια σειρά από εκπαιδευτικές, μοναδικές εκθέσεις που θα κάνουν αίσθηση.



Για πρώτη φορά στην Αθήνα, θα παρουσιαστεί μια εξαιρετική έκθεση του Κώστα Κοτσανά με χαρακτηριστικά εκθέματα της Αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας. Το «Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας» θα παρουσιάσει δεκάδες λειτουργικά ομοιώματα εφευρέσεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, πολλά από αυτά με διαδραστικό χαρακτήρα.



Μια άλλη εξαιρετική έκθεση, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά, είναι η συλλογη παραδοσιακών παιχνιδιών της Νίνας Καρακώστα, με 3.000 πρωτότυπα και αντίγραφα παιχνίδια από όλο τον κόσμο. Μια τρυφερή και πλούσια σε συναίσθημα έκθεση που θα συγκινήσει.



Και στις δύο εκθέσεις ξεναγοί σας θα είναι οι δημιουργοί τους.



Στο χώρο του The Christmas Factory θα υπάρχουν ιδιαίτερες Χριστουγεννιάτικες προτάσεις γαστρονομίας που θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη χάρη στην ποικιλία και την υψηλή τους ποιότητα . Μια μεγάλη δυνατότητα επιλογών για κάθε γούστο!



Και επειδή τα Χριστούγεννα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της αγάπης, ο Αι Βασίλης του The Christmas Factory ζητάει από τους μικρούς του φίλους να φέρουν μαζί τους όσα παλιά παιχνίδια, βιβλία ή ρούχα δεν χρειάζονται, για να τα μοιράσει σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη, ώστε όλα τα παιδιά να νιώσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων.



Το The Christmas Factory υποστηρίζει έμπρακτα το σύλλογο «Φλόγα» και τα «Παιδικά Χωριά SOS».



Καλώς ήρθατε στο υπέρλαμπρο γιορτινό σκηνικό του The Christmas Factory!



Διοργάνωση : Starkid Kids and Family Events

www.starkid.gr



Με την Υποστήριξη: «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων