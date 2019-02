«Women in action»: Στηρίζοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

5 γυναίκες, 2 sites ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και δημιουργούν μια ημέρα αφιερωμένη αποκλειστικά στις Γυναίκες!

Το Jenny.gr, το γυναικείο site με την υπογραφή και τη φιλοσοφία της Τζένης Μπαλατσινού, παρουσιάζει όλα τα θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη γυναίκα, για έναν κόσμο «όσο πιο όμορφο γίνεται!». Το 4moms.gr, είναι το ιντερνετικό ραντεβού των μαμάδων με θεματολογία ποικίλης ύλης, που αφορά πρώτα τη μαμά, αλλά ταυτόχρονα και τη γυναίκα! Οικοδέσποινές του είναι 4 full-time μαμάδες: η Λίτσα Κορωνιού, η Αμαλία Κυπαρίσση, η Βιβή Μπασινά και η Βάσω Νικοπολίδη.

Tην Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το 1ο "Women in Action", ένα all-day event με ελεύθερη είσοδο στον πολυχώρο "The Hub Events". Μεγάλοι χορηγοί της εκδήλωσης είναι η Vodafone και η hellas online. Μια ημέρα με shopping, συμβουλές, εκπαιδευτικά προγράμματα & δραστηριότητες για τα παιδιά, εκπλήξεις & πρωτότυπα δώρα: Μια ημέρα αφιερωμένη από γυναίκες για γυναίκες.

Στόχος είναι η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Θα δοθεί η ευκαιρία σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές, το κόσμημα, την ένδυση, τη γεύση κ.ά., να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για αυτές, με σκοπό την πώληση.

«Τους δίνουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών τους και να αναπτύξουν σχέσεις με το ευρύ κοινό, εμπνέοντας παράλληλα και άλλες γυναίκες», υποστηρίζουν οι εμπνεύστριες του "Women in Action", οι οποίες επιδιώκουν η εν λόγω ενέργεια να γίνει θεσμός. Η Vodafone και η hellas online έχοντας σαν στόχο να υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα σε κάθε της έκφανση, με έμπρακτο τρόπο, θα απονείμουν το βραβείο πρωτότυπης ιδέας/ εφαρμογής στις 4 πιο πρωτότυπες και διαφορετικές πρωτοβουλίες γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το βραβείο των μεγάλων χορηγών Vodafone και hellas online αφορά ολοκληρωμένες επαγγελματικές τηλεπικοινωνιακές λύσεις που θα υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Μία από τις τυχερές που συμμετέχει στην εκδήλωση “Women in Action” θα επιλεγεί από το κοινό και θα κερδίσει το βραβείο γυναικείας επιχειρηματικότητας που έχει εξασφαλίσει ειδικά η Ford Motor Ελλάς για την εκδήλωση, υποστηρίζοντας την παγκόσμια πρωτοβουλία της εταιρείας “Voice of Women gets stronger and stronger” (VoW).

Στυλ, Ομορφιά, Ευεξία, Διακόσμηση, Γεύση, Lifestyle, Παιδί!

Μια ημέρα που δεν πρέπει να χάσει καμία γυναίκα!

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Κυριακή 1η Δεκεμβρίου

Διάρκεια: 11:00- 20:00

Διεύθυνση: The Hub Events - Αλκμήνης 5, Κ. Πετράλωνα