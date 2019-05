Συνατσάκη: «Όταν γνώρισα τον Μύρωνα, ήμασταν και οι δύο σε άλλες σχέσεις»

Η Μαίρη Συνατσάκη μίλησε στο «Down Town» Κύπρου για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, σχολίασε το «ναυάγιο» του «Master chef», την πρόταση που δέχτηκε από τον Πέτρο Κωστόπουλο, ανέλυσε τη σχέση της με τον Μύρωνα Στρατή και την συγκατοίκησή τους και αποκάλυψε πώς θα ήθελε ιδανικά να είναι ο γάμος της.



Τι άλλο σκέφτεσαι να κάνεις τηλεοπτικά, μετά το Dancing With The Stars;

Συζητάω με τον ΑNT1, για να κάνουμε μία εβδομαδιαία εκπομπή που θα έχει σχέση με το internet και τον κυβερνοχώρο, η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, θα μεταδίδεται και στην Κύπρο. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε καταλήξει και θα ξεκινήσουμε άμεσα. Η εκπομπή θα απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, θα έχει να κάνει με videos που θα βρίσκουμε από το internet, τα οποία θα παρουσιάζουμε στο κοινό χρησιμοποιώντας τα με έναν έξυπνο τρόπο. Ακόμα δεν μπορώ να πω πολλά όμως.

Μέχρι πού φτάνουν οι τηλεοπτικές σου φιλοδοξίες, Μαίρη;

Α όχι, δεν έχω φιλοδοξίες και, γενικά, δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου στην τηλεόραση. Δεν μου αρέσει να κάνω πολύ μεγάλα σχέδια για την τηλεόραση, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι εποχές και οι συνθήκες και δεν μπορείς να βασιστείς μόνο σε αυτό το μέσο. Όλα είναι ρευστά. Ποτέ δεν κρατάω μεγάλο καλάθι στα τηλεοπτικά. Προτιμώ να ονειρεύομαι στα προσωπικά μου.

Δηλαδή;

Να είμαι ήρεμη, υγιής, ευτυχισμένη, πλήρης, να ζω όπως ζω σήμερα με τον σύντροφό μου, σε αρμονία. Απλά πράγματα. Κοίτα, ωραία είναι η δουλειά μας, αλλά δεν ονειροπολώ.

Αναρωτιέμαι αν, σε αυτή την οπτική σου, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η δική σου γενιά είναι αδικημένη, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πια οι «καλές αμοιβές» στην τηλεόραση…

Εννοείται πως η δική μας η γενιά είναι αδικημένη - αυτή είναι η εποχή. Αλλά αυτό γίνεται σε όλους τους τομείς. Οι νέοι που έχουν και μπορούν να δώσουν ενέργεια και τον καλύτερό τους εαυτό, είναι άνεργοι. Τι να τα κάνουν τα πτυχία τους; Αυτό δεν είναι αδικία;

Σαφώς, αλλά εσύ είσαι από τα άτομα που, και έχουν δουλειά, και στο παρελθόν είχες πολλές τηλεοπτικές προτάσεις, όπως πρόσφατα, το να ενταχθείς στο «Πρωινό mou», με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Έτσι δεν είναι;

Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά είχα ήδη μιλήσει με τον ΑΝΤ1 και είχαμε πει να συνεργαστούμε. Το Mega με τίμησε πολύ με την πρότασή του - ειδικά ο Πέτρος Κωστόπουλος που με είχε πάρει τηλέφωνο και μου ζήτησε να είμαι στην ομάδα. Ήταν πολύ κολακευτικό αυτό. Πέρα από τις προσδοκίες μου. Απλά κι εγώ με τη σειρά μου, έχω ηθικούς κανόνες που ακολουθώ και, από τη στιγμή που είχε προηγηθεί ο ΑΝΤ1, το θέμα είχε λήξει. Αν και ήταν δελεαστική η πρόταση του Mega.

Ωστόσο, στην απόφασή σου να μην πας τελικά στο Mega, δεν έπαιξε ρόλο και το «ναυάγιο», όπως χαρακτηρίστηκε, του «Master chef»;

Όχι, το πιο βασικό ήταν ότι οι άνθρωποι του ΑΝΤ1 με εμπιστεύτηκαν αμέσως και μου πρότειναν να συνεργαστούμε, παρά το ναυάγιο του «Master chef». Κι όταν λέω ναυάγιο, εννοώ το γεγονός ότι μείναμε όλοι απλήρωτοι και ότι το παιχνίδι δεν είχε τελικό. Αυτό πρώτη φορά έγινε νομίζω στα παγκόσμια χρονικά, αλλά οκ συνέβη… Οπωσδήποτε όμως, αργότερα είχα κι εγώ τις ανασφάλειές μου και, μετά το «Master chef», σταμάτησα να κάνω πολλά τηλεοπτικά όνειρα. Το καλάθι που είχα «μίκρυνε». Να, αυτά γίνονται και μαζεύεσαι. Ήταν ένα πλήγμα που μας επηρέασε όλους. Κι αυτό συνέβη σε ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια, κάτι που δεν περίμενες ποτέ ότι θα συμβεί. Κι όμως, τελικά, η ζωή τα έφερε έτσι που συνέβη.

Η εικόνα που έχουμε για σένα είναι ενός κοριτσιού που είναι αρκετά εξωστρεφές. Από παιδί ήσουν έτσι, Μαίρη;

Όχι, δεν θα το έλεγα. Ήμουν κλειστό και ντροπαλό παιδί. Κάποια στιγμή όμως, ηρέμησα και χαλάρωσα με τη ζωή μου. Τα πήρα όλα λιγότερο στα σοβαρά. Κοίτα, εγώ χαλάρωσα όταν άρχισα να κάνω πλάκα με τον εαυτό μου και ξεκίνησα να αυτοσαρκάζομαι. Μεγάλο κόλπο αυτό… Αποβάλλεις πολλά έτσι! Κάποτε ήμουν μέσα στο άγχος -για χαζά πράγματα- τώρα ηρέμησα.

Καταπίεζες τον εαυτό σου;

Γενικά, κοιτάζω πίσω μου με μία έντονη κριτική ματιά. Είμαι αυστηρός κριτής του εαυτού μου, αλλά δεν μου κοστίζει. Καλό μου κάνει. Συνήθισα στις πιο αυστηρές κριτικές, δεν μου χάιδεψαν ποτέ τα αφτιά…

Από μικρή το είχες αυτό;

Από παιδί προσπαθούσα να είμαι καλό παιδί, καλή μαθήτρια, να είμαι συνεπής και εντάξει απέναντι σε όλους. Ήμουνα ψυχάκι! Όμως, η δίδυμη αδερφή μου, η Αλίκη, ήταν το ακριβώς αντίθετο από μένα: πολύ πιο χαλαρή και cool. Τα αντιμετώπιζε όλα πιο άνετα. Και αυτό το παράδειγμά της με βοήθησε να ισορροπήσω, με έφερε στα ίσα μου.

Από παιδί ήθελες να γίνεις γνωστή παρουσιάστρια;

Όχι, μωρέ! Ήθελα να γίνω ψυχολόγος. Μόλις μπήκα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και ολοκλήρωσα αυτό το κομμάτι, άρχισαν να αναδύονται κομμάτια μου που είχαν σχέση με την προβολή και ήταν πιο ματαιόδοξα. Έτσι, αποφάσισα να στείλω βιογραφικό στο Mad, που έψαχνε τότε για καινούριους παρουσιαστές.

Εσύ για πόσο καιρό έκανες ψυχοθεραπεία;

Για πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής μου ήταν μέρος των σπουδών μου, αλλά το ήθελα κι εγώ η ίδια. Για να γίνεις ψυχολόγος πρέπει να κάνεις έξι χρόνια ψυχοθεραπείας, αλλά κάποιες κρίσεις πανικού με έκαναν να επισπεύσω τις διαδικασίες και να ξεκινήσω άμεσα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Στα 19 μου την ξεκίνησα.

Οι φίλοι σου μου είπαν ότι είσαι ψυχαναγκαστική. Ισχύει;

Ωραίους φίλους έχω ε; (γελάμε). Είμαι ελαφρώς ψυχαναγκαστική, αλλά το παλεύω. Ναι, έχω έναν ψυχαναγκασμό, είμαι του προγράμματος, αλλά ο ψυχαναγκασμός μου βγαίνει στη δουλειά, όχι στις σχέσεις μου.

Σίγουρα;

(γελάει) Ε, άντε κι εκεί ήμουν κάποτε. Τώρα, όμως, δεν έχω καμία σχέση. Είμαι σαφώς σε πολύ καλύτερο στάδιο.

Με τον Μύρωνα, πλέον, ζείτε σαν παντρεμένοι;

Ε, ναι! Συζούμε πολλά χρόνια τώρα, οπότε είναι αυτό που λες: Ζούμε σαν παντρεμένοι. Τι διαφορά έχει; Οι ρυθμοί μας πια είναι κοινοί, οικογενειακοί θα έλεγα.

Είσαι άνθρωπος της ρουτίνας; Το λέω γιατί υποθέτω ότι, αφού είστε τόσα χρόνια μαζί, σίγουρα θα έχετε περάσει κάποια στιγμή και από αυτό το στάδιο. Έτσι δεν είναι;

Ο χρόνος φέρνει ρουτίνα, αλλά κάνουμε μία δουλειά που δεν σε αφήνει και πολύ να βαρεθείς. Αλλάζουν οι ρυθμοί μας μήνα με τον μήνα, τα ωράρια που βρισκόμαστε, η καθημερινότητα. Τίποτα δεν μένει ίδιο. Κι είναι ωραίο να ρουτινιάζεις στο σπίτι σου, με τον άνθρωπό σου - κι αυτό δεν το έχουμε συχνά. Θέλω όταν γυρίζω σπίτι μου, μετά από μία κουραστική ημέρα όπως είναι η σημερινή που μιλάμε, να βρω τη «ρουτίνα» μου. Είναι κάτι σαν ασφάλεια για μένα. Μια μέρα στο σπίτι είναι για μένα μεγάλη πολυτέλεια. Είμαι συνέχεια στον υπολογιστή μου, ακούω μουσική - ακόμα κι όταν κάνω μπάνιο ή σφουγγαρίζω, ή σιδερώνω, πάντα κάτι θα παίζει. Μου αρέσει πολύ η μουσική.

Θεωρείς ότι, αν δεν ήσουν η σύντροφος του Μύρωνα, θα μπορούσατε να ήσασταν φίλοι;

Ναι, ούτως ή άλλως, όταν γνωριστήκαμε ήμασταν και οι δύο σε άλλες σχέσεις τότε. Οπότε ξεκίνησε ως μια απλή, φιλική γνωριμία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση επάνω του, είναι ότι μια μέρα γύρισα και είπα στις κολλητές μου «ρε σεις, ο Μύρωνας είναι μια χαρά παιδί! Πολύ cool άτομο, δεν είναι ψωνάκι…». Αυτό με κέντρισε αμέσως. Μπορεί να είναι ο σύντροφός μου, αλλά είναι και φίλος μου. Δηλαδή, εκτός από ζευγάρι με τον Μύρωνα, είμαστε και φίλοι.

Θα έκανες ένα παιδί εκτός γάμου;

Τώρα δεν νομίζω ότι είμαι σε φάση να γίνω μητέρα. Κάποια στιγμή θα ήθελα να γίνω, δεν το συζητώ. Αλλά αυτό δεν έρχεται εύκολα, χρειάζεται ένας προγραμματισμός - αυτά δεν γίνονται τυχαία. Αν δεν θέλει μια γυναίκα να μείνει έγκυος, δεν μένει. Νομίζω ότι τώρα δεν είναι η ιδανική μου στιγμή να γίνω μητέρα. Δεν με νοιάζει ο γάμος για να είμαι ειλικρινής. Αλλά δεν θα έκανα παιδί εκτός γάμου, όχι ότι είναι κακό, αλλά εγώ προσωπικά θα παντρευόμουν. Γιατί έχει πλάκα, κάποιες φορές, να κρατάμε τις παραδόσεις και τα έθιμά μας. Δηλαδή, φαντάζομαι τον γάμο μου σαν ένα μεγάλο πάρτι για την οικογένεια και τους φίλους μου.