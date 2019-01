Σκληρά λόγια από την στυλίστρια του «Just» που αποχώρησε: «Είναι τελείως άσχετοι»!

«Έφυγα πριν γίνω ρεζίλι, αν δεν έχω γίνει ήδη με αυτή την κατάσταση», δηλώνει η στυλίστρια Τζίνα Περιμένη, η οποία αποχώρησε από το σόου Just The 2 Of Us, «μιλάω για την εταιρεία παραγωγής» διευκρίνισε.