Δημήτρης Μακαλιάς: Πήγα στο «J2US» για τα χρήματα!

Ειλικρινής και αποκαλυπτικός, ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε στο περιοδικό Like για τα νέα του επαγγελματικά σχέδια αλλά και τη συμμετοχή του στο «Just the two of Us» του MEGA.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα της συνέντευξης:

- Γιατί είπες "ναι" στο Just the two of Us;

«Αν με ρωτούσαν πριν δύο χρόνια, αν θα πήγαινα διαγωνιζόμενος σε τηλεοπτικό show, θα έλεγα "όχι" γιατί ήταν κάτι μακριά από εμένα. Ευτυχώς όμως, η ζωή δεν επαληθεύει αυτά που πιστεύουμε για το μέλλον. Το "Just the two of us" είναι μια ωραία πρόκληση και νομίζω ότι έκανα καλά που πήρα μέρος. Γίνεται ένα ωραίο πάρτι, δουλεύω και βελτιώνομαι στο τραγούδι, έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, το πλεονέκτημα ότι είμαι ζευγάρι με την Αντιγόνη και κακά τα ψέματα είπα το "ναι" και για τα χρήματα. Συνυπολογίζεις σοβαρά το οικονομικό όφελος, όταν έχεις μια τέτοια πρόταση. Και ελπίζω τουλάχιστον να πληρωθώ από αυτή τη δουλειά».

- Και η υπερέκθεση δεν σε φοβίζει;

«Το "Just the two of us" έχει τη γλύκα της έκθεσης. Θέλει ρίσκο να αποφασίσεις να συμμετέχεις σε κάτι που ξέρεις από πριν, ότι δεν είσαι καλός. Και εγώ και η Αντιγόνη όμως, πήγαμε στο show αποφασισμένοι να περάσουμε καλά. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μάθει να σκέφτομαι μανατζερίστικα: Τι κάνει καλό στην εικόνα μου και τι όχι. Ακολουθώ το ένστικτό μου, είμαι αληθινός και όπου βγει. Τώρα αν ο κόσμος βαρεθεί να με βλέπει, θα φανεί του χρόνου που δεν θα κάνω τίποτα».

- Στο πρώτο live, οι κριτές ρώτησαν «πόσο καιρό είστε μαζί με την Αντιγόνη». Σε ενόχλησε;

«Όχι, θα έλεγα πως δεν με ενόχλησε καθόλου. Αν αυτήν την απορία είχαν οι κριτές, τότε καλά κάναμε και τους τη λύσαμε. Φαντάζομαι ότι εφόσον λύνονται οι απορίες από το πρώτο κιόλας live, δεν θα υπάρξουν καινούργιες απορίες στα επόμενα. Ως έναν βαθμό είναι αποδεκτό να ξέρει και ο κόσμος από το σπίτι, ποιους βλέπει, να μας γνωρίσει σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο και να μπορέσει να μάθει κάποια βασικά στοιχεία για εμάς».