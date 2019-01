«Copy - Paste» η ανακοίνωση χωρισμού Κωστόπουλου - Μπαλατσινού!

Με μία λιτή ανακοίνωση ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζένη Μπαλατσινού, ύστερα από 18 χρόνια γάμου.

Διαβάζοντας την ανακοίνωση ευγενείας ξανά και ξανά μας ήρθε στο μυαλό μια άλλη ανακοίνωση, αυτή της Gwyneth Paltrow όταν χώρισε με τον Κρις Μάρτιν. Δεν μιλάμε για μία απλή ομοιότητα αλλά για ξεκάθαρο copy - paste.

Κωστόπουλος - Μπαλατσινού απέδειξαν για ακόμη μια φορά τη λατρεία που τρέφουν για τον κόσμο του Hollywood και της αντιγραφής. Για του λόγου το αληθές δείτε παρακάτω τα δύο κείμενα και συγκρίνετε:

«Μετά από πολύ πόνο, αλλά κι αμηχανία, εξαιτίας του δημοσίου χαρακτήρα της ανακοίνωσης, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι δεν είμαστε πια ζευγάρι.

Αφού προσπαθήσαμε και οι δύο για αρκετό καιρό να σώσουμε τον γάμο μας, καταλήξαμε στην απόφαση να χωρίσουμε και να διατηρήσουμε ανέπαφα όλα τα αποθέματα αγάπης και αλληλοεκτίμησης. Παραμένουμε πάνω απ’ όλα οικογένεια και ομάδα στη δουλειά μας.

Οι ωραιότεροι καρποί των 20 χρόνων σχέσης και 18 χρόνων γάμου είναι τα τρία υπέροχα παιδιά μας, στα οποία ως γονείς θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το περιβάλλον μιας αγαπημένης οικογένειας. Η ψυχική τους ισορροπία και ασφάλεια είναι η σημαντικότερη προτεραιότητα στη νέα μας ζωή και θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα κάθε βοήθεια σε αυτή μας την προσπάθεια. Τζένη Μπαλατσινού, Πέτρος Κωστόπουλος»

«It is with hearts full of sadness that we have decided to separate. We have been working hard for well over a year, some of it together, some of it separated, to see what might have been possible between us, and we have come to the conclusion that while we love each other very much we will remain separate. We are, however, and always will be a family, and in many ways we are closer than we have ever been. We are parents first and foremost, to two incredibly wonderful children and we ask for their and our space and privacy to be respected at this difficult time. We have always conducted our relationship privately, and we hope that as we consciously uncouple and coparent, we will be able to continue in the same manner.

Love, Gwyneth & Chris»