MTV Video Music Awards 2014: Τα βραβεία και οι πιο λαμπερές εμφανίσεις! (φωτό)

Mε λάμψη, τιμητικούς τίτλους και πλούσιο παρασκήνιο πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία MTV Video Music Awards 2014.

Στο κόκκινο χαλί περπάτησαν όλα τα μεγάλα ονόματα της διεθνούς showbiz, μαγνητίζοντας τα φωτογραφικά φλας και κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τις στυλιστικές τους επιλογές.

Η μουσική βραδιά έλαβε χώρα στο «Forum» του Los Angeles, ενώ μεγάλοι νικητές αναγορεύτηκαν οι εξής:

Βραβείο για τον πιο πρωτοποριακό καλλιτέχνη: Βeyonce

Καλύτερο Γυναικείο video: Κέιτι Πέρι για τα τραγούδι «Dark Horse»

Kαλύτερο Αντρικό video: Εντ Σίραν για το τραγούδι «Sing»

Καλύτερο Ποπ video: Αριάνα Γράντε για το τραγούδι «Problem»

Καλύτερο hip-hop video: Ντρέικ για το τραγούδι «Hold on (We’re going Home)»

Καλύτερο rock video: Λόρντ για το τραγούδι «Royals»

Καλύτερος στίχος σε video: «5 Seconds of Summer» για το τραγούδι «Don’t Stop»

Kαλύτεροι πρωτοεμφανιζόμενοι καλλιτέχνες: Το group «Fifth Harmony» που βγήκε από το αμερικανικό «X-Factor».

Kαλύτερο video της χρονιάς: Μάιλι Σάιρους για το «Wrecking Ball»

Καλύτερο video-συνεργασία: Μπιγιόνσε και Τζέι Ζ για το τραγούδι «Drunk in love».

Καλύτερο video με κοινωνικό μήνυμα: Μπιγιόνσε για το τραγούδι «Pretty Hurts».

Καλύτερο κινηματογραφημένο video: Μπιγιόνσε για το τραγούδι «Pretty Hurts».

Καλύτερη επεξεργασία: Έμινεμ για το «Rap God».

Καλύτερη χορογραφία: Σία για το «Chandelier».

Καλύτερη Σκηνοθεσία: DJ Snake&Lil Jon για το «Turn Down for What».

Καλύτερη Καλλιτεχνική Σκηνοθεσία: Arcade Fire για το «Reflektor».

Καλύτερα Οπτικά Εφέ: ΟΚ Go, για το «The Writings On the Wall»

Από το κόκκινο χαλί παρήλασαν οι σημαντικότες εκπρόσωποι του Hollywood ενώ οι τουαλέτες διάσημων σχεδιαστών μόδας είχαν την τιμητική τους. Κάποιες προτίμησαν μακριά φορέματα, ενώ άλλες επώνυμες κυρίες να εμφανιστούν σχεδόν όπως τις γέννησε η μητέρα - φύση. Δείτε παρακάτω τις πιο εκκεντρικές εμφανίσεις των βραβείων MTV.