ΕΜΜΥ 2014: Τα βραβεία και οι καλύτερες εμφανίσεις! (φωτό)

Τα βραβεία EMMY 2014 δόθηκαν το βράδυ της Δευτέρας με τη δημοφιλή σειρά "Breaking Bad" να σπάει ρεκόρ βραβείων. (πέντε στον αριθμό)

Κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς, στην οποία έδωσαν το επίσης λαμπερό παρών επώνυμες κυρίες με τις ακριβές τουαλέτες τους και τους σινιέ κότσους, προβλήθηκε ειδικό αφιέρωμα στη μνήμη του Robin Williams. Το χειροκρότημα ζεστό, ενώ μια ατμόσφαιρα συγκίνησης ήταν διάχυτη μέσα στην αίθουσα.

Δείτε παρακάτω τις καλύτερες στιλιστικές εμφανίσεις των βραβείων EMMY αλλά και τα ονόματα των διακριθέντων σειρών:

Κωμωδία

Καλύτερη κωμική σειρά: «Modern Family»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Julia Louis-Dreyfus για το «Veep»

Α΄Ανδρικός Ρόλος: Jim Parsons για το «The Big Bang Theory»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Allison Janney για το «Mom»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Ty Burrell για το «Modern Family»

Καλύτερο σενάριο: Louie C.K για το επεισόδιο «So Did The Fat Lady» του «Louie»

Καλύτερη σκηνοθεσία: Gail Mancuso για το επεισόδιο «Vegas» του «Modern Family»



Δράμα

Καλύτερη σειρά: «Breaking Bad»

Α' Γυναικείος Ρόλος: Julianna Margulies για το «The Good Wife»

Α' Ανδρικός Ρόλος: Bryan Cranston για το «Breaking Bad»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Anna Gunn για το «Breaking Bad»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Aaron Paul για το «Breaking Bad»

Καλύτερο σενάριο: Moira Walley-Beckett για το επεισόδιο «Ozymandias» του «Breaking Bad»

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Cary Joji Fukunaga για το επεισόδιο «"Who Goes There» του «Τrue Detective»



Τηλεταινία - Μίνι σειρά

Καλύτερη Μίνι Σειρά: «Fargo»

Καλύτερη τηλεταινία: «The Normal Heart»

Α' Γυναικείος Ρόλος: Jessica Lange για το «American Horror Story: Coven»

Α΄Ανδρικός Ρόλος: Benedict Cumberbatch για το «Sherlock: His Last Vow»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Kathy Bates για το «American Horror Story: Coven»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Martin Freeman για το «Sherlock: His Last Vow».