Διάσημοι που ασφάλισαν τα... προσόντα τους!

Με τεράστια χρηματικά ποσά να ακολουθούν την καριέρα τους κορυφαίοι μουσικοί, ηθοποιοί, αστέρια του αθλητισμού και πολλοί άλλοι φημολογείται ότι έχουν λάβει μέτρα για να προστατεύσουν το χάρισμα τους, με το οποίο βγάζουν εκατομμύρια.



Τα πόδια του Κριστιάνο Ρονάλντο



Αθλητικές ομάδες ασφαλίζουν συστηματικά τα πόδια των «αστεριών» τους καθώς υπάρχουν τραυματισμοί που θα μπορούσαν να καταστρέψουν την καριέρα τους αλλά και την εμπορική επιτυχία του συλλόγου.



Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλοντας να προστατεύσει τα πόδια του Πορτογάλου άσσου Κριστιάνο Ρονάλντο τα ασφάλισε το 2013 για 90 εκατομμύρια λίρες ή 45 εκατομμύρια λίρες το κάθε πόδι.



Μπορεί να φαίνεται αστείο σε κάποιους, όμως ο παίκτης είναι μια αξιόπιστη μηχανή γκολ, με μέσο όρο πάνω από ένα γκολ ανά παιχνίδι για τη Ρεάλ.



Η… πίσω πλευρά της Τζένιφερ Λόπεζ



Η τραγουδίστρια και ηθοποιός είναι διάσημη για τις καμπύλες της και πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι έχει ασφαλίσει τους γλουτούς της για 180 εκατομμύρια λίρες.



Τα πόδια της Μαράια Κάρεϊ



Η Μαράια Κάρεϊ γνωστή για τις φωνητικές της ικανότητες αποφάσισε ότι θα ήταν καλύτερο να ασφαλίσει τις καλλίγραμμες γάμπες της...οι όποιες φαίνεται να αξίζουν περισσότερο από τις φωνητικές της χορδές 300 εκατομμύρια λίρες.



Το κορμί του Ντάνιελ Κρεγκ



Ο διάσημος ηθοποιός που έπαιξε τον Τζέιμς Μποντ άφησε άφωνους πολλούς όταν εμφανίστηκε γυμνός από την μέση και πάνω κατά τη διάρκεια της ταινίας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο ηθοποιός ασφάλισε το κορμί του για 6 εκατομμύρια λίρες, προκειμένου να το προστατεύσει σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια των ακροβατικών που κάνει στις ταινίες.



Τα πόδια του Τσάρλι Τσάπλιν



Ο θρύλος του βουβού κινηματογράφου ήταν γνωστός για το περπάτημά του, με αρκετούς να πιστεύουν σύμφωνα με τον antenna.gr ότι είχε ασφαλίσει τα πόδια του για 100.000 λίρες, μια ολόκληρη περιουσία το 1920.



Το χαμόγελο της Τζούλια Ρόμπερτς



Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που το χαμόγελό της την βοήθησε να ανέβει στην κορυφή του Χόλυγουντ και να γίνει από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κόσμου, λέγεται ότι το ασφάλισε για 19 εκατομμύρια λίρες.



Τα χέρια του Κιθ Ρίτσαρντς



Μπορεί οι θαυμαστές των Rolling Stones να εκφράζουν την δυσπιστία τους για το ότι είναι ακόμα ζωντανός, ωστόσο ο κιθαρίστας τους διάσημου συγκροτήματος λέγεται ότι κάποτε είχε ασφαλίσει τα χέρια του για 2 εκατομμύρια λίρες.



Σε μια συνέντευξή του το 2002 ο Ρίτσαρντς σήκωσε τα χέρια του και είπε: «Μιλάς με την επιχείρηση αυτή τη στιγμή".



Το στήθος της Ντόλι Πάρτον



Ο θρύλος της κάουντρι μουσικής, γνωστή για τις επιτυχίες της, Jolene and Nine To Five, στις αρχές του 1970 είχε ασφαλίσει το στήθος της για 380.000 λίρες



Η φωνή του Μπρους Σπρίνγκστιν



Ο Μπρους Σπρίνγκστιν θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας μουσικής. Φήμες λένε ότι έχει ασφαλίσεις τις φωνητικές του χορδές τη δεκαετία του 1980 για 4 εκατομμύρια λίρες.