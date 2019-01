Λάκης Γαβαλάς: Η Σκορδά θέλει φίμωτρο, ο Λιάγκας είναι κομπάρσος

Πιο σοκαριστικός, εντυπωσιακός, εμπρηστικός, απρόβλεπτος από κάθε φορά υπήρξε ο Λάκης Γαβαλάς σε μια συνέντευξη – πόταμο που έδωσε στο Join Us και στον ΣΚΑΪ. Για τη Φαίη Σκορδά είπε ότι πρέπει να βάλει φίμωτρο και το ρατσιστικούλι εδώ που τα λέμε, πως «έχει μια υστερία που έχουν οι γυναίκες όταν πρόκειται να μπουν στην κλιμακτήριο».

Για τον Γιώργο Λιάγκα είπε ότι τον πείραξαν τα σχόλια που έκανε για εκείνον όταν συμμετείχε στο «Dancing with the Stars». «Με σαμποτάραν από το κανάλι» παρατήρησε «και συγκεκριμένα το Πρωινό γιατί ο Λιάγκας έλεγε διάφορες βλακείες. Ήθελε να περιμένουν όλοι το «The Voice» να μη βλέπει κανείς τη Δούκισσα και να βλέπει τη γυναίκα του. Οι straight άνθρωποι έτσι φέρονται. Ο Λιάγκας είναι ο κομπάρσος του The Voice» τόνισε.

Μίλησε και για την φυλακή. Θέλει να 'ναι για αυτόν μια εμπειρία σα να είδε ταινία, για να μη πάθει κατάθλιψη. «Είναι μια ταινία που πρέπει να παίξουμε κάποιους ρόλους και που λέω θα είναι μπες- βγες στη φυλακή. Για την τουαλέτα ξόδεψα μπεταντίν και οινοπνεύματα. Αν θέλεις λες στους άλλους συγκρατούμενούς σου «έξω γιατί θα κάνω αποτρίχωση». Δεν έκανα όμως γιατί 1,5 χρόνο δεν είχαν μεγαλώσει οι τρίχες μου».

Τέλος, είπε πως, ναι, έχει σχέση. «Δεν γίνεται να πούμε όνομα και δεν θα πούμε αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Οι άντρες και τα αγόρια θεωρώ ότι δεν είναι πιστά. Ενώ είμαι gayminder όμως δεν θα εμπιστευόμουν, δεν θα έπεφτα στα πατώματα για μία gay σχέση». Αποκάλυψε δε πως ήταν παντρεμένος στην Ιταλία για 9 χρόνια!

«Παραλίγο θα είχαμε παιδί με τη σύζυγό μου που τώρα θα ήταν 40 χρονών» είπε «γιατί εγώ ήμουν 21 χρονών όταν εκείνη είχε μείνει έγκυος. Πολλοί ήθελαν να με σκοτώσουν γιατί αυτή ήταν μια κούκλα και εγώ ήμουν 56 κιλά όλα και όλα»...