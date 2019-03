Kaylyn Slevin: Η νέα Λολίτα της Αμερικής

Για το περιοδικό" Nationalist" πόζαρε η 15χρονη από το Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών, Kaylyn Slevin, η οποία εξελίσσεται σε μια απίστευτα εντυπωσιακή γυναίκα. Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι σε μερικά χρόνια η ξανθιά αυτή κούκλα θα είναι η απόλυτη Αμερικανίδα σταρ.

Η Kaylyn είναι ένα παιδί-ταλέντο καθώς εκτός από χορεύτρια, που είναι η βασική εργασία της, είναι και ηθοποιός, μοντέλο αλλά και cheerleader. Το εντυπωσικό βέβαια με τη δεσποινίδα αυτή είναι ότι η παρουσία της στα Μέσα Μαζικής Δικτύως και κυρίως στο Instagram είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή καθώς έχει ούτε λίγο ούτε πολύ 450 χιλιάδες followers. Υπάρχουν δε αμέτρητα sites και blogs που είναι αφιερωμένα σε αυτή.

H Slevin ξεκίνησε το χορό και τη γυμναστική πριν από τα 4 χρόνια της και εκτός από τη διαδικτυακή σειρά "Video Game Reunion", το 2011 έκανε και εμφανίσεις ως guest star στα σόου "Shake it Up" και "Braking In", που την έκαναν γνωστή στην Αμερική.

Βλέποντας μάλιστα την τελευταία της φωτογράφηση, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η 15χρονη χορεύτρια είναι σήμερα η απόλυτη Λολίτα της Αμερικής και η μελλοντική σούπερ σταρ της χώρας της.