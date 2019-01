Η ευαίσθητη πλευρά της Τζένιφερ Λόρενς

Δίπλα στα παιδιά που είναι άρρωστα και υποφέρουν πέρασε την ημέρα των Χριστουγέννων η Τζένιφερ Λόρενς. ​

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η όμορφη ηθοποιός που βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της, ανήμερα των Χριστουγέννων επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Παίδων Kosair που βρίσκεται στην γενέτειρά της, στο Λούισβιλ του Κεντάκι.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Τζόι» και των «Αγώνων Πείνας», έδωσε χαρά στα άρρωστα παιδιά και τους γονείς, που δίνουν τον δικό τους αγώνα ζωής, αντίστοιχα με τις ηρωίδες που υποδύεται στον κινηματογράφο και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε μαζί τους, επιτρέποντας να αναρτήσουν τις φωτογραφίες αυτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

The411: LOOK who happens 2b home 4 the holidays! JLaw visits @KCHJustforKids in LouKY. Thanks BaileyFullen @WHAS11 pic.twitter.com/vLHg55LJmA