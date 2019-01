Oscar 2016: Αυτό το αγαλματίδιο ποιος θα το πάρει;

Λεονάρντο Ντι Κάπριο; Κέητ Μπλάνσετ; Ποια θα είναι φέτος τα ιερά τέρατα του Χόλυγουντ που θα σηκώσουν το περίφημο θείο Όσκαρ? Για ποιόν θα ακουστεί από το στόμα του Κρίς Ροκ το, …and the Oscar goes to….

Στις 28 Φεβρουαρίου στο «dolby theater», του Λος Αντζελες, θα χτυπήσει κ καρδιά του Αμερικάνικου κινηματογράφου. Με τις υποψηφιότητες ήδη ανακοινωμένες, τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν. "Διάσωση" ή "Το μεγάλο σορτάρισμα", για καλύτερη ταινία;

Όπως εξηγεί ο φωτογράφος στον "Νοτιά" του Τάσου Μπουλμέτη όσο πιο ευρυγώνιος είναι ο φακός τόσο βλέπεις τα πράγματα όπως εσύ θέλεις να τα δεις. Έχεις δηλαδή τις προτιμήσεις σου, τις αδυναμίες σου. Ας το σηκώσει ο Ντι Κάπριο πέντε φορές αδικημένος!

Όσο περνά ο καιρός και πλησιάζουμε την 28η Φεβρουαρίου ο φακός από ευρυγώνιος γίνεται σφιχτός, κλειστός , πιο ρεαλιστής στην αντίληψη. Υπάρχει και ο ανανεωμένος Τζώνυ Ντεπ.….

Ωστόσο μέχρι να ξεκινήσει ο Κρίς Ροκ τα αστεία του πάνω στην επιβλητική τεράστια αίθουσα της Ακαδημίας, όλοι ποντάρουν στην ‘Επιστροφή‘ του Αλεξάντρο Γκοντζάλες, με τον Ντι Κάπριο φαβορί στο ρόλο του νικητή. Θα είναι όμως η Επιστροφή και η καλύτερη ταινία; Δύσκολα. Πέρσι ο Γκοντζάλες σάρωσε με τον Birdman. Και στη σειρά υπάρχουν δύο ταινίες που καραδοκούν τη πρωτιά. Το big story και το spotling. Το πρώτο κινείται στο χρηματιστήριο και το δεύτερο αποκαλύπτει μια υπόθεση παιδοφιλίας στους κύκλους της καθολικής εκκλησίας.

Ήδη οι κριτικοί της Νέας Υόρκης, σαν καλύτερη ταινία έχουν ξεχωρίσει το Carol του Τόνυ Χέιτζ, ένα εκλεπτυσμένο ερωτικό δράμα μεταξύ δυο γυναικών, με την εξαιρετική Κέιτ Μπλάνσευ, υποψήφια για τον πρώτο γυναικείο ρόλο. Οι υποψηφιότητες του Mad Max ο δρόμος της οργής υπόσχονται μια καυτή βραδιά. Έχουν ήδη 10.

Υπάρχει ακόμα και το βιογραφικό δράμα του Steve Jobs, «Οι μισητοί 8» του Ταραντίνο.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες είναι ως εξης:

Καλύτερης Ταινίας

The Big Short

Bridge of Spies

Brooklyn

Mad Max: Fury Road

The Martian (Η Διάσωση)

The Revenant (Η Επιστροφή)

Room Spotlight

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Embrace of the Serpent - Κολομβία

Mustang - Γαλλία

Son of Saul - Ουγγαρία

Theeb - Ιορδανία

A War - Δανία

Σκηνοθεσίας

The Big Short - Adam McKay

Mad Max: Fury Road - George Miller

The Revenant - Alejandro G. Iñárritu

Room - Lenny Abrahamson

Spotlight - Tom McCarthy

Α' Ανδρικού Ρόλου

Bryan Cranston - Trumbo

Matt Damon - The Martian

Leonardo DiCaprio - The Revenant

Michael Fassbender - Steve Jobs

Eddie Redmayne - The Danish Girl

Α' Γυναικείου Ρόλου

Cate Blanchett - Carol

Brie Larson - Room

Jennifer Lawrence - Joy

Charlotte Rampling - 45 Years

Saoirse Ronan - Brooklyn

Β' Ανδρικού Ρόλου

Christian Bale - The Big Short

Tom Hardy - The Revenant

Mark Ruffalo - Spotlight

Mark Rylance - Bridge of Spies

Sylvester Stallone - Creed

Β' Γυναικείου Ρόλου

Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight

Rooney Mara - Carol

Rachel McAdams - Spotlight

Alicia Vikander - The Danish Girl

Kate Winslet - Steve Jobs

Διασκευασμένου Σεναρίου

Το Μεγάλο Σορτάρισμα

Brooklyn

Carol

Η Διάσωση

Room

Πρωτότυπου Σεναρίου

Η Γέφυρα των Κατασκόπων

Ex Machina

Τα Μυαλά που Κουβαλάς

Spotlight

Straight Outta Compton

Καλύτερου τραγουδιού

Earned I - Fifty Shades of Grey

Manta Ray - Racing Extinction

Simple Song #3 - Youth

Til It Happens To You - The Hunting Ground

Writing’s On The Wall - Spectre

Μουσικής

Η Γέφυρα των Κατασκόπων (Τόμας Νιούμαν)

Carol (Κάρτερ Μπέργουελ)

Sicario (Γιόχαν Γιόχανσον)

Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει (Τζον Γουίλιαμς)

Οι Μισητοί Οκτώ (Ένιο Μορικόνε)

Animation

Anomalisa

Τα Μυαλά που Κουβαλάς

Το Αγόρι και ο Κόσμος

Shaun the Sheep

When Marnie Was There

Φωτογραφίας

Carol (Εντ Λάχμαν)

Mad Max: Ο Δρόμος της Οργής (Τζον Σιλ)

Sicario (Ρότζερ Ντίκινς)

Οι Μισητοί Οκτώ (Ρόμπερτ Ρίτσαρντσον)

Η Επιστροφή (Εμανουέλ Λουμπέσκι)

Κοστούμια

Carol (Σαντι Πάουελ)

Σταχτοπούτα (Σάντι Πάουελ)

Mad Max: Ο Δρόμος της Οργής (Τζένι Μπίβαν)

The Danish Girl (Πάκο Ντελγκάδο)

Η Επιστροφή (Ζακλίν Γουέστ)

Μοντάζ

Mad Max: Ο Δρόμος της Οργής (Μάργκαρετ Σίξελ)

Spotlight (Τομ ΜακΆρντλ)

Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει (Μάριαν Μπράντον και Μέρι Τζο Μάρκεϊ)

Το Μεγάλο Σορτάρισμα (Χανκ Κόργουιν)

Η Επιστροφή (Στίβεν Μιριόνε)

Οπτικά Εφέ

Ex Machina

Mad Max: Ο Δρόμος Της Οργής

Η Διάσωση

Η Επιστροφή Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνά

Μακιγιάζ και Μαλλιά

Mad Max: Ο Δρόμος της Οργής

Ο Εκατοντάχρονος που πήδηξε από το παράθυρο και εξαφανίστηκε

Η Επιστροφή

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Amy

Cartel Land

The Look of Silence

What Happened, Miss Simone?

Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

A girl in the river: The Price of Forgiveness

Body Team 12

Chau, Beyond the Lines

Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah

Last Day of Freedom