Πώς ο Bieber έκανε μια άγνωστη fan του… διάσημη σε χρόνο dt! (φωτό)

Κάπου στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, ο Justin Bieber δημοσίευσε τη φωτογραφία μιας άγνωστης κοπέλας στο λογαριασμό του στο Twitter με τη λεζάντα "Omg who is this!!". Οι beliebers αμέσως ξεκίνησαν "ανθρωποκυνηγητό"στα social media για να την εντοπίσουν για χάρη του και, φυσικά, τα κατάφεραν.