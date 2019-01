Το party της νέας συλλογής του Αλέξανδρου Χριστόπουλου

Για πρώτη φορά στο ατμοσφαιρικό Kiku στο Ψυχικό, πραγματοποιήθηκε το CD Release Party της νέας συλλογής (που βρίσκεται για 3 συνεχόμενες εβδομάδες στην 1η θέση του επίσημου Albums Sales Chart της IFPI) του Αλέξανδρου Χριστόπουλου SUITE no.2016, η οποία είναι επηρεασμένη από τα πιο hip/design hotels στον κόσμο.

To event ξεκίνησε με τις NU Soul επιλογές της DJ Lia και κορυφώθηκε με το DJ set του Αλέξανδρου Χριστόπουλου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μαζί με το hippest crowd της πόλης που κατέκλυσε KIKU σ’ ένα απόλυτα sold out event (με πάρα πολύ κόσμο να μην μπορεί να προσεγγίσει τον χώρο) απολαμβάνοντας παγωμένη elit by Stolichnaya!