Rolling Stones: Η πρώτη τους συναυλία στην Κούβα

Δεκάδες χιλιάδες Κουβανοί και ξένοι χόρεψαν προχθές το βράδυ στους ρυθμούς των Rolling Stones, στην πρώτη συναυλία που έδωσε το θρυλικό ροκ συγκρότημα στην Κούβα και μάλιστα δωρεάν.

Το πρώτο τραγούδι που έπαιξαν ήταν το "Jumpin' Jack Flash", το οποίο είχε ηχογραφηθεί για πρώτη φορά το 1968 όταν οι Κουβανοί θαυμαστές της ροκ αντήλλασσαν υπό συνθήκες μυστικότητας πειρατικούς δίσκους βινυλίου με τον κίνδυνο να σταλούν σε μπριγάδες αγροτικής εργασίας για να γιατρευτούν από την "ιδεολογική παρέκκλιση".

Το συγκρότημα συνέχισε με το "It's Only Rock 'n Roll (But I Like It)", με όποιο μήνυμα μπορεί να έχει αυτό για τους Κουβανούς φαν, οι οποίοι κάποτε αντιμετώπιζαν διακρίσεις για τις προτιμήσεις τους στη μουσική.

Οι θαυμαστές του ροκ συγκροτήματος άρχισαν να συγκεντρώνονται 18 ώρες πριν από την ώρα που θα άρχιζε η συναυλία, ενώ υπολογίζεται ότι αυτοί που την παρακολούθησαν ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο.

"Μου αρέσει ο Mick Jagger τόσο πολύ. Πάντοτε το ονειρευόμουνα αυτό. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όταν έμαθα ότι ήταν εδώ", σημείωσε η Άνχελα Μενέντες μια θαυμάστρια του συγκροτήματος.

Οι Rolling Stones σχηματίστηκαν το 1962 στο Λονδίνο, μόλις τρία χρόνια μετά την ανατροπή από τους αντάρτες του Φιντέλ Κάστρο της φιλοαμερικανικής κυβέρνησης της Κούβας.

Ωστόσο η επαναστατική κυβέρνηση του Κάστρο θεώρησε συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones και οι Beatles ως επικίνδυνα ανατρεπτικά και απαγόρευσε την μουσική τους στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Ο χρόνος αλλάζει τα πάντα

δήλωσε ο 72χρονος σήμερα Mick Jagger στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Αβάνας την Πέμπτη.